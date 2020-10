Çatlak filmine en iyi kadın oyuncu ödülü

Fikret Reyhan'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği 'Çatlak' filmi, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde En İyi Kadın Oyuncu ve Dr. Avni Tolunay Özel Jüri Ödülüne layık görüldü.

Altın Portakal Ödül töreninde bir ilke imza atılarak, En İyi Kadın Oyuncu ödülü Çatlak filminde oynayan tüm kadın oyunculara ansamble olarak verildi; ödülleri İzmir Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Süreyya Kilimci, Gülçin Kültür Şahin, Tuğçe Yolcu, Canan Atalay ve Elif Ürse elde etti.

Ekip ruhu

En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmekten ötürü gurur duyduğunu belirten İzmir Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Süreyya Kilimci, Filmde emeği geçen tüm ekibe ve ödül jürisine teşekkür etti. Çekim süreci hakkında bilgi veren Kilimci, “Çatlak çalıştığım ilk bağımsız film oldu. Yönetmenimiz sevgili Fikret Reyhanla buluşmak benim için çok kıymetli. Yazdığı senaryoyu çok incelikli bulmuştum ilk okuduğumda, çalıştıkça zarafeti ile çok örtüştü. Yeni bir sinema anlayışıyla tanıştırdı hepimizi. İnanılmaz yetenekli ve sevgi dolu bir ekiple çalıştık. Tüm ekip, çok iyi bir uyum yakaladık. Kamera önü, arkası, oyuncusu, reji ekibi, sanat yönetimi hepsi harika insanlardı. Bir evin içine yaz sıcağında gece gündüz bir arada ve hep sarılarak severek büyük bir aile olmayı yaşamak harikaydı, zordu, komikti, hava sıcaktı. Geçen yaz çektik filmimizi ve daha yeni izleyebildik tüm ekip. Çok sevdik hepimiz. Ekipte aşk vardı, inanç vardı inanılmaz birlik vardı. 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali bize bunun ödülünü verdi. Ansamble ödülü birlik olmanın hediyesi oldu. Festival Tarihinde ilk kez aynı filmde oynayan 5 kadın, en iyi kadın oyuncu ödülünü aldık. Aynı zamanda, Dr. Avni Tolunay jüri özel ödülü, filmimiz taçlandırdı” diye konuştu.

Dayanışma ödül getirdi

Çekimler esnasında dayanışmanın ve birlik ruhunun güzel örneklerinin yaşandığını kaydeden Süreyya Kilimci, şunları söyledi: “Tarifsiz bir his, tam da çalışırken hissettiğimiz şeyler görüldü ve bizlere hediye edildi sanki. Kadınların kadınlara sarılması, alkışlaması, takdir etmesi, koşulsuz sevgi ile kucak açması çok önemli. Biz buna örnek olduğumuzu hissettik. Ve hepimizi çokça mutlu etti bu his. Sevgi ile yapılan işlerin karşılığını bulması çok mutluluk veriyor. Düşünsenize sırf benim çevremden ne çok can, tebrik mesajları gönderdi, sevindi, gururlandı, alkışladı, yayıldı o anda, ne çok kişi sevgi ile titreşti, işte o zaman aşk oldu. Dünyanın bugünlerde tam da ihtiyaç duyduğu şey bu değil mi? Diğer festivaller bizi bekler. Yolu açık olsun "Çatlak" filmimizin, nice ödüller alsın, kalplere konsun, Dilerim Aşk ile yapılan her iş karşılığını bulsun”