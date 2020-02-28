Caz Festivali başlıyor

Dünyanın tanınmış caz sanatçılarını bir araya getiren 27. İzmir Avrupa Caz Festivali, 3 Mart'ta başlayacak. Festivalin açılışı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı "Denizyıldızları" Caz Orkestrası ve Hüsnü Şenlendirici konseri ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen festivalin açılışı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı "Denizyıldızları" Caz Orkestrası ve Hüsnü Şenlendirici konseri ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak. Bando astsubaylarının bir araya gelmesiyle kurulan "Denizyıldızları" Caz Orkestrası şefleri Yarbay Bülent Yüksel yönetiminde sahne alacak. Festival, 19 Mart tarihine kadar Grand Tour Trio, Fleur Bleue Quartet, Sketchbook Quartet, Artur Dutkiewicz, Luiza Zan gibi ünlü isimleri ve grupları ağırlayacak.

Konser

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 28 Şubat'ta AASSM'de Emin Güven Yaşlıçam şefliğindeki konserde flüt sanatçısı Davide Formisano'yu sanatseverlerle buluşturacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi de 29 Şubat'ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'de Carmen adlı baleyi sahneye koyacak. Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, 4 Mart'ta AASSM'de Kuruluş Yıldönümü Konseri verecek. Keman sanatçısı Önder Baloğlu'nun sahne alacağı konserde Mozart ve Haydn eserleri seslendirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kış turizmini desteklemek amacıyla "365+1" Kış Festivali adı altında bugün Ödemiş ilçesinin Gölcük bölgesinde etkinlik düzenleyecek. Kış turizmini geliştirmek amacıyla yapılacak festivalde çocuk animasyon ekipleri ve sanatçılar sahne alacak. Katılımın ücretsiz olduğu Kış Festivali, "365+1 "adını 6 saatlik artık zaman dilimlerinin takvime dört yılda bir 29 Şubat olarak eklenmesinden alıyor. İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda bugün Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars sanatseverlerle buluşacak.

Tiyatro

İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi'nde bugün "Annemin Son Çılgınlıkları", 3-4 Mart'ta "Kafesten Bir Kuş Uçtu" adlı oyunları sahneleyecek. Karşıyaka Sahnesi'nde bugün "Türkiye Kayası", 3-4 Mart'ta "Kim Bay Schmitt?" tiyatro seyircisinin karşısına çıkacak. Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde gerçekleştirilecek oyunlar ise bugün "Kaşıkçılar", 3-4 Mart'ta "Kanlı Düğün" olacak.

Sergi

Ressam Hasan Rastgeldi'nin 50 yıllık sanat birikiminden oluşan ve 15 Ocak'ta seyirciyle buluşan "Kökler" adlı sergi AASSM'de izlenime açık olacak. Sergide, Rastgeldi'nin ilk resimlerinin Devlet Resim ve Heykel Sergisi'ne kabul edildiği 1970'ten bugüne uzanan örnekleri görülebilir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) da "İzmir Levantenleri" konulu sergiye 10 Mayıs'a kadar ev sahipliği yapacak. Arkas Sanat Merkezi'nde Ara Güler Müzesi iş birliğinde düzenlenen, "Ara Güler Merhaba İzmir!" sergisi ise "fotoğraf sanatının kutup yıldızı" merhum sanatçının fotoğraflarını temmuz ayına kadar görme fırsatı sunuyor. n Pelin Atmaca

Jülide Özçelik'ten caz rüzgarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi caz müziğin önemli vokallerinden Jülide Özçelik'e ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) önceki gün akşam Jülide Özçelik'i ağırladı. Özçelik salonu dolduran sanatseverlere teşekkürlerini sunarak "Dolu salona çalmak gerçekten başka bir keyif" dedi. Salonun formunu ve akustiğini çok beğendiğini dile getiren Özçelik, "Her seferinde buraya daha mutlu geliyoruz. İzmirliler de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar" diye konuştu.

Özçelik konserde Neşet Ertaş ve Aşık Veysel'den eserler seslendirdi. Neşet Ertaş'ın "Yalan Dünya" türküsünü ise tüm salon hep bir ağızdan söyledi. Jülide Özçelik İzmirliler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.