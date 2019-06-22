Celsus'ta İtalyan esintileri

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV), Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı’nın katkıları, Eczacıbaşı Topluluğu’nun ana sponsorluğu, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir İtalya Konsolosluğu ve İzmir Goethe Enstitüsü işbirliği ile düzenlediği 33. Uluslararası İzmir Festivali, en sevilen mekânlarından biri olan Celsus Kütüphanesi 25 Haziran 2019 Salı akşamı İtalyan Esintisi ile ferahlayacak.

Günümüzün en yetenekli genç yıldızlarından soprano Mariasole Mainini, belkanto tenor olarak parlak bir kariyere sahip Nile Senatore ve piyanist Giorgio D’ Alonzo, İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile katıldıkları 33. Uluslararası İzmir Festivali’nde İtalyan Opera geleneğini temsil eden seçkin bir repertuar sunacak. Saat 21.00’de başlayacak konserin biletlerine Biletix’den ulaşmak mümkün.