Cem Yılmaz’dan ziyaret sözü

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ünlü Komedyen Cem Yılmaz ile bir araya geldi.

Ünlü komedyenin İzmir’deki gösterisini izleyenler arasında bulunan Başkan Sengel Cem Yılmaz ile çekilen fotoğrafını sosyal medyadan da paylaştı. 1985 yılında Efes Selçuk’a gelerek Pamucak ve Meryem Ana’yı ziyaret eden ünlü komedyen ilham veren kente ilişkin anılarını da paylaştı. İzleyenleri kahkahalara boğan gösteri sonrasında Cem Yılmaz ve Başkan Sengel bir araya gelerek sohbet ettiler. Başkan Sengel, Cem Yılmaz’dan Efes Selçuk’u bir kez daha ziyaret edeceğine dair söz aldı. Sengel ünlü komedyen ile fotoğrafını; “Hayata karşıdan baktırıp, kendi halimize güldüren adam, iyi ki varsın Cem Yılmaz” notuyla sosyal medyadan paylaştı.