Çeşme'de festival zamanı!

1980’li ve 90’lı yıllara damgasını vuran, ülkemizin efsane müzik festivalleri arasında yer alan Çeşme Festivali, “Müzik & Kültür Duraklarıyla” yeniden hayata geçen Çeşme Festivali büyük bir coşkuyla başladı. Bu yıl 22-25 Eylül tarihleri arasında “Balkan Günleri” temasıyla Çeşme Belediyesi tarafından yeniden hayat bulan olan Çeşme Festivali, Çeşme Yarımadası’nda büyük bir heyecanla ve zengin bir programla gerçekleşiyor

1884-1989 ve 1994-1999 dönemleri arasında yapılan Çeşme Festivali 25 yıl aranın ardından Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran tarafından 2019 yılında “Ege’nin İki Yakası” temasıyla yeniden gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle ara verilen Çeşme Festivali bu yıl 22-25 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor. ‘Balkan Günleri’ teması ile birbirinden değerli isimlerin ve grupların sahne alacağı festival, tarih, dans, müzik ve yemek kültürü buluşmalarına ev sahipliği yapıyor.

Sergiler, söyleşiler, mutfak atölyeleri….

Alaçatı, Çiftlik ve Ildırı’da eş zamanlı mutfak atölyeleri ile başlayan festivalin ilk gününde

Ünlü şef Rıfat Yurttaş Çiftlikköy’de Balkan ülkelerinde çok popüler olan ve genelde evde yapılan, közlenmiş patlıcanlı, hafif acı biberli, içinde domates salçası da olan bir tür kırmızı biber ezmesi olan salata ve turşu türüne mensup olan Ajvar’ı yaparak, tarifini Çeşmeliler ile paylaştı.

Aya Haralambos Kilisesinde Engin Güneysu Fotoğraf Sergisi’nin ardından Saray Bosna’nın Gözyaşları “Duje” Film Gösterimi ve Söyleşisi yapıldı. Ardından Murat Meriç “Balkan Müziği ve Türk Popu” konulu Şarkılı Söyleşi gerçekleştirdi.

Festivalin ilk gününde Mehmetçik Parkı’ndan başlayarak, Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren festival korteji renkli görüntülere sahne oldu. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Faik Öztırak, Ahmet Akın, Milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kortejin ardından Başkan Oran, sevgi, barış, kardeşlik mesajları vererek güvercin uçurdu.

Çeşmeliler Balkan müzikleriyle eğlendi

Çeşme’nin birçok noktasında gün boyu devam eden etkinlikleri takiben festivalin ilk akşamında eş zamanlı kurulan Çiftlikköy Meydan Sahnede Maummer Ketencoğlu bir konser verdi. Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda önce Shukar Muzika ardından sahne alan Balkan Paradise Orchestrası Çeşmeliler doyasıya eğlendi.

Uluslararası Çeşme Müzik Festivali’ni yeniden hayata geçirmenin mutluluğunu yaşayan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Dört gün boyunca; Çeşme’nin dört bir köşesine kurduğumuz mutfaklarla değişik lezzetlere doyacağımız, birbirinden değerli isimlerin sergi ve söyleşileriyle tarihimizle kucaklaşacağımız, kol kola şarkılar söyleyeceğimiz festivalimizin bu yıl ki teması ‘Balkan Günleri’ Çünkü; Balkanlar bizim tarihimiz, köklerimiz. Yüz yıllardır, yaşanan sayısız acılara rağmen gittikleri her yere sevgiyi, hoşgörüyü taşıyan, kültürel renklerini terk etmeden zenginlik katan, genetik, tarihi, kültürel bağlarımızla canımızın bir parçası olan Balkanlar bizim ailemiz. Her birimiz Balkan kimliğinin tüm renklerini kalbimizde gururla taşıyoruz” dedi.

Oran, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu güçlü bağlara sarılarak, dünyaya sesleniyoruz; Sanatla, müzikle, ‘Sen, ben yok. Biz varız’ diyerek, hoşgörüyle sarılarak, birlikte üreterek, sevgiyle paylaşarak aşamayacağımız hiçbir zorluk yok. Yeryüzündeki Cennet Çeşmemizde; havasıyla, toprağıyla, kültürüyle, sanatla, sporla, sevgiyle, herkese kollarını açan o kocaman kalbiyle dünyayı kucaklamaya, tüm zenginliklerini 7 kıtayla paylaşmaya hazırız. Büyük Çeşme Ailemiz olarak sizleri, kalbimizin baş köşesinde, Çeşmemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz”

Festivalde neler mi var?

Balkanlar’dan da esintiler bulunan 4 günlük programda, Balkan Paradise Orchestra, Shantel, Cambo Aguşev, Suzan Kardeş, Cenk Bosnalı, gibi müzik grupları, İlber Ortaylı ‘Mübadele Türkiyesi ve Etkileri’, Moğollar Grubunun Solisti Cahit Berkay, ‘Ülke Ülke Balkan Müziği’,

Muammer Ketencoğlu Hikayeleriyle ‘Balkan Şarkıları Söyleşisi ve Dinletisi’, Murat Meriç, ‘Balkan Müziğinin Türk Popuna Etkileri’ Söyleşi ve sonrasında Balkan Müziği Dj Set,

Engin Güneysu, ‘Duje Sergisi’, ‘Duje Belgesel Gösterimi’, ‘Saraybosna’da Yaşanan Acılar Üstüne Söyleşi’ gibi belgesel gösterimleri, Balkan mutfağının eşsiz lezzetlerinin sergileneceği workshoplar gibi dopdolu bir festival BrateBand, BalkanBand ve Çamdibi Bandosu festival süresince kentin birçok noktasında coşkuya ortak olacak.

22 EYLÜL CUMA

SÖYLEŞİ - DİNLETİ

MUAMMER KETENCOĞLU

Hikayeleriyle Balkan Şarkıları

Aya Haralambos Kilisesi Saat: 15:00

RESİM SERGİSİ

8. KITA ALİ KEÇE Açılış Saat: 16:30

Tarih: 22-25 Eylül 202

Mekan: Çeşme Belediyesi Alaçatı

Ek Hizmet Binası Sergi Salonu

SÖYLEŞİ - DİNLETİ

CAHİT BERKAY

Ülke Ülke Balkan Müziği

Moderatör: KORCAN KARAR

Aya Haralambos Kilisesi

Saat: 18:00

SÖYLEŞİ

İLBER ORTAYLI

Balkan Göçü ve Türkiye’ye Etkileri

Moderatör: KORCAN KARAR

Aya Haralambos Kilisesi Saat: 19:30

KONSER

YASEMİN GÖKSU

Çiftlikköy Meydan Sahne

Saat: 20:00

KOLEKTİF İSTANBUL

Çeşme Cumhuriyet Meydanı

Saat: 21:00

CENK BOSNALI

Alaçatı Meydan Sahne

Saat: 20:30

SHANTEL

Alaçatı Meydan Sahne

Saat: 22:00

24 EYLÜL CUMARTESİ

SÖYLEŞİ

YASEMİN GÖKSU - RUMELİ’NİN SESİ

‘Elveda Rumeli’ üzerine Aya Haralambos Kilisesi Saat: 17:30

KONSER

ÇALGİYA İZMİR

Aya Haralambos Kilisesi

Saat: 19:30

SUZAN KARDEŞ

Çeşme Cumhuriyet Meydanı

Saat: 21:30

TÜRK DÜNYASI DANS VE MÜZİK TOPLULUĞU

Alaçatı Amfi Tiyatro

Saat: 21:00

25 EYLÜL PAZAR

BALKAN MUTFAĞI ATÖLYELERİ

ALAÇATI - Boşnak Mutfağı ILDIRI - Rumeli Mutfağı ÇİFTLİKKÖY - Arnavut Mutfağı

SÖYLEŞİ VE OKUMA ETKİNLİĞİ

BALKAN EDEBİYATI

Moderatör: Feyyaz SAĞLAM (Dokuz Eylül Ünv. Batı Trakya Edebiyatı)

Konuşmacılar: Şevket Balla - Arnavut Akademisyen - Şair Yazar Şükrü Aydın - Bulgar Akademisyen - Şair Yazar

Gülçin Balat - Makedon Edebiyatı (Hacettepe Ünv. Araştırmacı Yazar)

Aya Haralambos Kilisesi

Saat: 16:00

KONSER

CAMBO AGUŞEV

Çeşme Cumhuriyet Meydanı

Saat: 21:30

SHUKAR MUZİKA

Alaçatı Meydan Sahne

Saat: 21:30