Çeşme Festivali 25 yıl sonra yeniden

Çeşme Festivali 25 yıl aradan sonra “Ege’nin İki Yakası” temalı müzik ve kültür etkinlikleriyle yeniden gerçekleşiyor. Kortej yürüyüşü ile başlayan festivalin ilk gününde Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, sevgiye, barışa ve kardeşliğe güvercin uçurarak; “14 yaşında gönüllü rehber olarak Lara Fabian, Georges Moustaki gibi sanatçılara Çeşme’de geçirdikleri zaman boyunca eşlik ettiğim, 22 yaşında festival koordinatörü olarak görev aldığım bu tarihi festivali, yıllar sonra Çeşme’nin Belediye Başkanı olarak yeniden hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

1980’li ve 90’lı yıllara damgasını vuran, ülkemizin efsane müzik festivalleri arasında yer alan Çeşme Festivali, “Müzik & Kültür Duraklarıyla” uzun bir aradan sonra yeniden başladı. Çeşme Festivali’nin ilk günü bir dizi etkinlik ile kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’ın açılış konuşması ile başlayan festivalde İki Yaka’dan Dans Atölyesi ve Sakız Adası’ndan gelen misafirlerin halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Çeşme Kalesi Sergi Salonu, Ayios Haralambos Kilisesi ve Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası’nda Karma Sergi açılışı yapıldı. Çeşme yöresi ve Sakız Adası müzik ve dans geleneklerinden örneklerin sergilendiği festivalde Selim Özyol’un “Zeybek Kültürü ve Dansları” konulu söyleşisi Çeşmeliler tarafından yoğun ilgi gördü.

İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası önünden Çeşme Cumhuriyet Meydanı’na Kortej Yürüyüşü gerçekleştirildi. “Çeşme’de festival var” şarkısı eşliğinde Çeşme sokaklarında konvoy şeklinde gerçekleştirilen kortej renkli görüntülere sahne oldu. Korteje, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, eski Çeşme Kaymakamı Çetin Yücel, eski Çeşme Belediye Başkanı Nuri Ertan, Ahmet San, Çeşme Kültür ve Turizm Müdürü Osman Kabasakal, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyük mutluluk duyuyorum

25 yıl aradan sonra Çeşme Festivali’ni yeniden yaparak, hayalini gerçekleştiren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran açılış konuşması yaptı. Başkan Oran, “14 yaşında gönüllü rehber olarak Lara Fabian, Georges Moustaki gibi sanatçılara Çeşme’de geçirdikleri zaman boyunca eşlik ettiğim, 22 yaşında festival koordinatörü olarak görev aldığım bu tarihi festivali, yıllar sonra Çeşme’nin Belediye Başkanı olarak yeniden hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Ölümsüz dostluk köprüleri

Çeşme bozulmamış doğal güzellikleri, binlerce yıllık tarihi, onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış kültürel birikimi, gastronomik zenginlikleriyle yalnız deniz, kum ve güneş kalıplarına sığmayacak kadar büyük, dünya turizminde eşine ender rastlanır bir kent. Çeşme Festivali bu eşsiz güzelliklerimizi dünyaya tanıtmayı, her yıl farklı coğrafyalar, farklı kültürleri Çeşme’mizde ağırlayarak, dünyanın her köşesine gönül bağları, dostluk köprüleri kurmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yolculuğumuza Yunanistan ile başladık

Festivale Yunanistan ile başladıklarını ve ilerleyen yıllarda farklı temalar olacağını belirten Başkan Oran, “Bu yolculuğa “Ege’nin İki Yakası” başlığı altında zorunlu mübadelelerde ortak acılar yaşadığımız, ortak kelimeler biriktirdiğimiz, farklı dillerde aynı kültürleri söylediğimiz, danslarımız, ortak lezzetlerimizle, zaten köklü gönül bağlarımız olan karşı kıyımızdan Yunanistan’dan başladık. Çünkü, nezaketi ve şair kişiliği ile Türk Siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan Rahmetli Başbakanımız, halkın onu bağrına bastığı ismiyle Kara Oğlan Bülent Ecevit’in Türk-Yunan şiirinde dediği gibi;

"Aramızda bir mavi büyü

bir sıcak deniz

kıyılarında birbirinden güzel

iki milletiz…"

Emeği geçenlere teşekkür etti

Çeşme Festivali’nde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Oran, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bu bakış açısıyla adeta gömülü olduğu toprağından dirilttiğimiz Çeşme Festivali’ne, birbirinden değerli eserleri ile katılan ve bize can veren sanatçılarımıza çok teşekkür ederim. Önümüzdeki yıllarda, Çeşme’mizin güneşi, denizi, kumu, rüzgarı, çakılı, zeytini, lavantası, balığı, yosunu, deniz kabukları ile zenginleşen bir paletle, görsel/plastik sanatlara çok daha geniş yer ayırmak istediğimizi belirtmek isterim. Her yıl farklı coğrafyalardan gelecek dostlarımızla zenginleşeceğine, farklı acılarla boğuşan dünyamızda barışa ve kardeşliğe katkı sağlayacağına inandığım Çeşme Festivali’mize desteklerinden dolayı; Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza, İzmir Büyükşehir Belediyemize, Çeşme Turistik Otelciler Birliği’mize, Çeşme Esnaf Odamıza ve Alaçatı Turizm Derneği’mize, çorbamızda tuzu bulunan esnaf ve otelcilerimize, 7 gün 24 saat çalışarak tüm kalbiyle bu festivali sizlere sunan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Güvercin uçurdular

Başkan Oran’ın konuşmasının ardından Başkan Oran, eski Çeşme Kaymakamı Çetin Yücel, eski Çeşme Belediye Başkanı Nuri Ertan, Ahmet San ve eski Çeşme Kültür ve Turizm Müdürü Osman Kabasakal Bir zamanlar Çeşme Festivali adlı söyleşiyi gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından barışa, sevgiye ve kardeşliğe güvercin uçurdular.

Festivalin ilk gününde Şinadika ve Cafe Aman İstanbul Cumhuriyet Meydanı’nda verdiği konserle Çeşmelilere unutulmaz anlar yaşattı.