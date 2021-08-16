Çeşme'ye kent müzesi

Çeşme’nin tarihi değerlerine sahip çıkan Başkan Ekrem Oran, yıllardır atıl durumda bulunan Gümrük Binasını restore ederek, Çeşme Kent Müzesi’ni çok yakında Çeşmeliler’in hizmetine sunacağını söyledi

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.

Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda yıllardır atıl durumda bulunan Gümrük Binasını restore ederek Çeşme Kent Müzesi yapan Başkan Oran, tarihi binayı dokusunu bozmadan aslına uygun bir şekilde yeniden hayata geçireceğini söyledi.

Restore çalışmaları devam ediyor

Çeşme Kent Müzesi’nin bu yıl içerisinde restorasyonu tamamlanarak kullanıma açılacağını belirten Oran, “Çeşme sadece denizi, kumu, güneşi ve rüzgarı ile değil, tarihi dokusu ile de eşsiz bir kentimiz. Biz de Çeşme’nin tarihi değerlerine sahip çıkıp, yeniden ayağa kalkması için kollarımızı sıvadık. Kısa bir süre önce Cumhuriyet Meydanı düzenlemesi ve Çeşme Kent Müzesi restorasyon çalışmalarımıza başladık. Meydanımız tamamlandı ve kentimizin çehresi değişti. Kısa süre içerisinde Çeşme Kent Müzesi’ni de restore ederek hayata geçireceğiz” dedi.