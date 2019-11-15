Çeviri yaratıcılık ister

Türk edebiyatına son dönemde yön veren yazar ve şairlerin eserleri, İngilizce'ye kazandırılıyor. Dungan, 'Çeviri sırasında hiç çözümsüz kalmıyorsunuz. Torba dolusu çözüm içinden seçerken yaratıcılığınız gelişiyor' dedi.

Türk edebiyatına son dönemde yön veren yazar ve şairlerin eserleri, İngilizce'ye kazandırılıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğretim Görevlisi Nilgün Dungan; Hasan Ali Toptaş, Ataol Behramoğlu, Murathan Mungan, Murat Gülsoy, Behçet Çelik, Ahmet Büke, Saba Altınsay, Gül İrepoğlu, Sezer Ayvaz, Mine Söğüt, Müge İplikçi, Behçet Necatigil, Gülten Akın ve Haydar Ergülen gibi pek çok değerli yazar ve şairin eserlerinin İngilizce'ye kazandırılmasına katkıda bulundu.

Dungan, Türkçe'nin sözcük ve anlam zenginliğinin çevirilerle bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, "Dilimizin zenginliğini çeviriyle başka bir dile aktarıyor, yazın çevirisi dersinde bu zenginliği öğrencilerimle de paylaşıyorum. İlk kez 2007 yılında davet edildiğim Türk Edebiyatı Çevirmenleri Cunda Atölyesi (TEÇCA) ile birlikte yazın çevirisi hayatım başladı. Çeviri sürecinde edindiğim deneyim ve bilgi birikimini de derslerimde öğrencilerime aktarma fırsatı buluyorum" dedi.

Torba dolusu çözümler

Çeviri yaptığı zamanların günün en 'tatlı' zamanları olduğunu, dilin eşsizliğine tanıklık ettiğini vurgulayan Dungan, "Çeviri sırasında hiç çözümsüz kalmıyorsunuz. Torba dolusu çözüm içinden seçerken yaratıcılığınız gelişiyor. Derslerimde de kuramsal konuları bu şekilde örneklendirebiliyorum" diye konuştu. Türk edebiyatının çok yönlü yapısını başka bir dile aktarmanın mutluluk verici olduğunu belirten Dungan, son olarak Haydar Ergülen'in şiirlerinin İngilizce'ye kazandırılmasına katkıda bulunduğunu söyledi. Dungan, editörlüğünü Saliha Paker, Mel Kenne ve Caroline Stockford'un üstlendiği 'Pomegranate Garden' adlı kitabın 13 çevirmenin katkılarıyla gerçekleştiğini ve Parthian Books yayınevinden çıktığını da ifade etti. n Nigar Nak

Roman, deneme ve şiirler

İEÜ Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğretim Görevlisi Nilgün Dungan'ın bugüne kadar İngilizce'ye kazandırdığı öykü/roman/bölümler:

Hasan Ali Toptaş, 'Balkon'

Murat Gülsoy, 'İstanbul'da Bir Merhamet Haftası'

Behçet Çelik, 'Ayakkabı Kutusu'

Barış Bıçakçı, 'Bir Süre Yere Paralel Gittikten Sonra'

Ahmet Büke, 'Şimdi Ölmüyorum', 'Sarı Rüya Defteri'

Saba Altınsay, 'Merhamet, Sevgi, Masumiyet... Ve İşte Öylesine'

Gül İrepoğlu, 'Ağaç'

Sezer Ayvaz, 'Çağrılmadan Gelen'

Mine Söğüt, 'Beni Öldürmek İsteyen Muhteşem Hayat', 'Vakvak Ağacı'

Müge İplikçi, 'Kafdağı', 'Civan'

Çeşitli seçkilerde Ataol Behramoğlu, Murathan Mungan, Behçet Necatigil, Gülten Akın ve Haydar Ergülen şiirleri