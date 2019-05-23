Çevreci resimler ödüllendirildi

Çiğli Belediyesi tarafından öğrencilerde çevre bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen 'Çevre' konulu ödüllü resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini törenle aldı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, çevre bilincinin küçkü yaşta kazanılmasının önemini vurguladı.

Anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik çevre bilincinin artırılmasının hedeflendiği resim yarışmasının ödül töreni Çiğli Belediyesi konferans salonunda yapıldı. Yarışmada anaokulu kategorisinde Yağmur Yılmaz, Mete Karakoçoğlu, Beren Çelik, ilkokul kategorisinde Feridun Efe İçli, Elif Bilgiç, Nilsu Gökdağ; ortaokul kategorisinde Damla Çetintaş, Mert Aras Karaçelik, Onur Sözeri; lise kategorisinde ise Nil Ezgi Taşdelen, Emir Ayşe Usta, Can Yılmaz ilk üç dereceyi paylaştı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak dereceye giren öğrencileri tek tek kutladı. Yarışmada birinci olanlara tablet, ikinci ve üçüncülere de kırtasiye hediye çeki verildi. Ayrıca yarışmaya katılan tüm okulların yönetici ve öğretmenlerine de katılım belgesi verildi. Ödül töreninin ardından dereceye giren resimlerin sergilendiği serginin açılışı yapıldı. Resim sergisinin kurdelesi Kaymakam Kaya Çıtak, Başkan Utku Gümrükçü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte kesildi.

Birbirinden değerli eserler

Törende konuşan Başkan Utku Gümrükçü, çevre bilincinin erken yaşta kazanılmasının önemini vurgulayarak "Çocuklarımızda farkındalık yaratarak çevremize sahip çıkmak zorundayız. Çevre bilincinin erken yaşta öğrenilmesinin öneminin farkındayız. Bu amaçla resim yarışması düzenledik. Okullarımızdan yoğun ilgi gördük. Birbirinden güzel resimlerle karşılaştık. Yarışmamıza katılan tüm öğrenci, öğretmen ve okul yönetimlerimizi kutluyorum" dedi.