Ceyl'an Ertem, Foça'ya geldi

Kendine has yorumu, besteleri ve cover şarkılarıyla beğenilen Ceyl'an Ertem, Foça'da konser verdi.

Foça Belediyesi'nin İtfaiye Meydanı'nda düzenlediği Ceyl'an Ertem konserine, yüzlerce müziksever katıldı. Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, konuşmasında "Kıymetli Foçalılar, değerli misafirlerimiz, konserimize hoş geldiniz. Her günü ayrı güzel olan Foça, bugün ayrı bir güzel oldu Ceyl'an Ertem ile. İlk konserimiz, ilk buluşmamız. İnşallah ormanların yanmadığı, kadınların şiddete uğramadığı, birbirimizi aşkla sevdiğimiz, her şeyin çok çok güzel olduğu, hak hukuk adaletin işlediği çok güzel günlerimiz olsun. İyi eğlenceler diliyorum" dedi.