Chopin'i yorumladı

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV), Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı'nın katkıları, Eczacıbaşı Holding'in ana sponsorluğu, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir Goethe Enstitüsü ve İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile düzenlediği 33. Uluslararası İzmir Festivali Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılan 'Gülsin Onay ile Chopin Akşamı' konseri ile başladı.

İKSEV Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, Jose Carreras'ın 'Efes'te şarkı söylemek bir meydan okumadır' sözlerini hatırlatarak, Uluslararası İzmir Festivali'nin de bir meydan okuma olduğunuu, 33 yıldır yılmadan İzmir için çalıştıklarını söyledi. Açılış töreninde 33. Uluslararası İzmir Festivali'ne katkıda bulunan kişi ve kurumlara teşekkür plaketleri de sunuldu.

Alkışlar dinmedi

Polonya Cumhuriyeti'nin 'En İyi Chopin Yorumcusuv nişanının sahibi Gülsin Onay, çok başarılı geçen Kanada ve ABD'yi kapsayan '19 Mayıs İlk Adımın 100. Yılı' konser serisinin hemen ardından 33. Uluslararası İzmir Festivali'nin açılışında bir 'Chopin Akşamı' ortaya koydu. Programına bestecinin si minör Schertzo'suyla başlayan Onay, ilk bölümde bestecinin mazurka, balad ve noktrünlerini seslendirdi.

İkinci bölüme 'Herold ve Halevy'nin 'Ludovic' teması üzerine parlak çeşitlemeler' I ile başlayan Onay, programını Chopin'in Si minör sonatı ile bitirdi. "Chopin İzmir'de İzmirlilerle bir başka güzel" diyen Gülsin Onay, dinmeyen alkışlara Chopin'nin Nocturne op48 no 2 eseri ile karşılık verdi. 33. Uluslararası İzmir Festivali, 28 Mayıs 2019 Salı saat 21.00'de DEÜ Sabancı Kültür Sarayı'nda yapılacak Concertgebouw Caz Orkestrası (Jazz Orchestra of Concertgebouw) Konseri ile devam edecek.