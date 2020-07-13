Christopher Nolan’ın Dunkirk Filmi

2017 yılında sinema severlerle buluşan Dunkirk yapımında hem yönetmen hem de senaryo yazarı olarak Christopher Nolan’ı görebilmek mümkündür.

fullhdfilmizlebaba içerisinde de rastlanılan bu yapımın tarihi bir film olduğu ifade edilmektedir. Filmin temel konusu olarak Almanya’nın Fransa’yı işgal etmesi sonrasında İngiltere, Belçika ve Fransa askerlerinin Dunkirk bölgesinde sıkışıp kalması sürecinden söz ediliyor. Tahliye işlemlerini anlatan bu yapım son derecede ağır bir biçimde ilerlese de sinema severlerin fazlasıyla ilgisini çekebilecek yapıda da gündeme gelebiliyor.

Dunkirk Filmi Karakterleri

Dunkirk filmi karakterleri doğrultusunda bu süreç anlatılmakla beraber, filmi izle doğrultusunda tahliye evresinin ne şekilde gerçekleştirildiği net bir şekilde gözler önüne serilmektedir. İngiliz bir asker ve Tommy adlı bir vatandaşın aktarımlarıyla beraber Dunkirk adlı yapım kendini gösterebilecektir. 300 bin askeri tahliye etme sürecinin zorluğu ve bu süreç içerisinde görev alacak olan gemi bulmanın imkansız olması gibi bir durum her bir sahnesinde başarılı bir biçimde aktarılmıştır. Aynı zamanda da her bir askerin bıkkın ve moralsiz oldukları da başarılı bir biçimde sahnelerde yerini almış bir durum olarak görülmektedir. Tahliye süreci sadece gemiye binmekle bitmemekle beraber, askerlerin İngiltere’ye ulaşana kadar bombalanarak batırılması ihtimaline karşı ciddi bir mücadele gerektirdiği de görülebiliyor.

Dunkirk Film İncelemesi