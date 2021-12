Çiğdem Toker'e Basın Özgürlüğü ödülü

İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak düzenlenen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması Ödülleri Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde yapılan ödül töreninde sahipleriyle buluştu

İzmir Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde yapılan törene CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş, CHP İzmir İl Başkanı Av. Deniz Yücel, AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ali Aslan, Basın İlan Kurumu İzmir Şube Müdürü Mehmet Feramuz Ayan, gazeteciler Gökmen Ulu, Korcan Karar, Çiğdem Toker, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, cemiyet üyeleri ve basın temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi’nin konuşmasıyla devam etti.

Dilek Gappi: Hasan Tahsin İzmir Basının En Büyük Onurudur

Konuşmasına tören katılan konukları selamlayarak başlayan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, şöyle devam etti;

“75 yıldır ayakta olan İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin en büyük hazinesi, bağımsızlık yolunda ilk kurşunu atan, baskı ve tahakkümlere karşı sonuna kadar direnen gazeteci Hasan Tahsin’dir. Hasan Tahsin’in duruşu İzmir basının en büyük onurudur. Bu miras İzmir’i Türkiye’de gözbebeği yapar. Hasan Tahsin; bağımsız, hiçbir güce biat etmeyen, doğrudan yana taviz vermeyen gazeteciliğin meşalesini bu kentte yaktı. Bu meşale İzmir Gazeteciler Cemiyeti hiçbir zaman bu meşalenin sönmesine izin vermeyecektir.”

“Genç Meslektaşlarımız Umut Veriyor”

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik ve Gazetecilik Teşvik Yarışması’nın yarım asırlık bir geleneğe dayandığını söyleyen Dilek Gappi, yarışma ve değerlendirme süreci hakkında bilgiler de verdi. 17 eserin ödül kazandığı yarışmada genç gazetecilerin eserlerine dikkat çeken Dilek Gappi, basın sektörünün baskı ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya olmasına rağmen sektörün ayakta kalmak için mücadeleden geri durmadığını ve üretilen haberlerin kamu yararı için önemli olduğunu kaydetti. Gappi, “Üretilen haberler ve genç meslektaşlarımız umut veriyor” dedi. Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması’nın basın sektöründe önemli bir yer tuttuğunun altını çizen Gappi, “İzmir Gazeteciler Cemiyeti var olduğu sürece bu yarışma devam edecektir” sözlerini ekledi.

Atila Sertel: Bu Ödülün Anlamı Çok Büyük

Törende konuşma yapan bir diğer isim ise CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel oldu. Yarışmaya ve ödüllere dikkat çeken Sertel konuşmasında, “Bu ödülün anlamı çok büyük. Bu ödül kalıcı ve kalıcı ve Hasan Tahsin ruhunu, bağımsızlığı ve emperyalizme karşı duruşu yaşatan ve ülkenin bölünmez bütünlüğü içinde bağımsız duruşu sergileyen bir ödül” ifadelerini kullandı. Basın sektörünün sorunlarına da değinen Atila Sertel, gazetelerin ayakta kalmak için mücadele ettiğini söyledi. Sertel, yerel basına destek veren yöneticilere de teşekkür etti.

Basın Özgürlüğü Ödül’ü Çiğdem Toker’e Verildi

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde yapılan törende yılın “Basın Özgürlüğü Ödülü” de sahibine kavuştu. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla bu yıl Basın Özgürlüğü Ödülü, Çiğdem Toker’e verildi. Ödüle gerekçe olarak, Toker’in meslek ilkelerinden taviz vermeden, gerçeklere ışık tutan yazıları kaleme alması gösterildi. Çiğdem Toker, ödülünü İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi’nin elinden aldı.

Ödülün takdimi sırasında bir konuşma yapan Çiğdem Toker, İzmir’in meslek hayatında önemli bir yer taşıdığını belirtti. Basın özgürlüğünün gazeteciliğin özgür olarak yapılmasını kısıtlayan her türlü etken karşısında özgürlüğü ifade ettiğini söyleyen Toker, “Bu ödülü, ülkemizin her yerinde gazeteciliği her şeye rağmen yapmaya çalışan, hakikatin peşinde olan tüm meslektaşlarım adına alıyorum” dedi.

Törende ödüllerin takdim edilmesinin ardından “İzmir’ Doğru: 9 Eylül” belgeseli de gösterildi.