Çiğli Belediyesi'nden Madımak etkinliği

Çiğli Belediyesi tarafından, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas Madımak Otel’de yaşanan katliamın 28. yıl dönümü düzenlenecek etkinliklerle anılacak

Çiğli Belediyesi, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta düzenlenen Pir Sultan Abdal etkinliklerine katılmak üzere kente giden aydınların konakladığı Madımak Oteli’nin ateşe verilmesi sonucu yaşanan katliamın 28. yıl dönümü anısına birtakım etkinlikler düzenleyecek. Etkinlikler kapsamında ilk olarak, Fakir Baykurt Fuaye Salonu’nda Sivas katliamı tanıklarından fotoğraf sanatçısı Mehmet Özer’in koordinatörlüğünde “2 Temmuz Sivas Madımak Fotoğraf Sergisi” düzenlenecek. Fotoğraf sergisinin ardından Fakir Baykurt Etkinlik Salonu’nda fotoğraf sanatçısı Mehmet Özer’in yönetmenliğini yaptığı “Sesini Yitiren Şehir: Sivas” belgeselinin gösterimi yapılacak. Etkinlikler, Lütfiye Aydın, Hidayet Karakuş, Mehmet Özer ve Zerrin Taşpınar’ın katılımıyla sosyal medya üzerinden canlı yayınlanacak “1 Katliam 4 Tanık” söyleşisi ile sona erecek.

Başkan Gümrükçü: “Acısı yüreğimizde”

Sivas katliamının insanlık tarihinin en utanç verici olaylarından birisi olduğunu ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “28 yıl önce Sivas'ta yalnızca bir grup aydına değil Cumhuriyet ile elde ettiğimiz değerlere karşı bir saldırı düzenlendi. O gün Sivas'taki etkinliğe katılmak üzere orada bulunan aydınlar bu ülkenin bir arada yaşama kültürünün umuduydu. Saldırıyı yapan karanlık zihniyet işte milletimizin bu umuduna kastetti. Milletimiz bu katliamı yapanları asla affetmeyecek. Ülkemizin her bir ferdine düşen görev, bu acı hadiseden ders almak ve farklılıklarımızı birer değer kabul ederek bir arada yaşama kültürüne katkı sağlamaktır. Yüreklerimizi dağlayan bu vahşetin 28. yıl dönümünde yaşananları genç nesillere anlatmak ve kaybettiğimiz aydınlarımızı anmak adına bir takım etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu vesileyle katliamı yapanları bir kez daha lanetliyor, yitirdiğimiz canlarımızı özlemle ve rahmetle anıyorum” dedi.