Çiğli'de Karmakarışık bir oyun

Çiğli Belediye Tiyatrosu Ray Cooney'in yazdığı, Haldun Taner'in çevirisini yaptığı Karmakarışık adlı oyunla perdelerini açtı. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, salonu tamamen dolduran seyircilerin dışında, yer olmadığı için geri dönmek zorunda kalanların olduğunu belirtti, "Bu da gösteriyor ki, sanatta doğru yatırımının meyvelerini alıyoruz" dedi.

35 yıldır Çiğli'de yaşamını sürdüren Genel sanat yönetmeni Şahverdi Ali Eren'i Türkiye'de yer alan önemli dizilerden 'Muhteşem Yüzyıl', 'Kara Para Aşk', 'Börü', 'Şahsiyet' ve başrolünü canlandırdığı Son Kuşlar filminden ayrıca halen FOX TV'de yayınlanan 'Savaşçı' dizisinin Seyfi'si olarak tanıyoruz. 16 yaşından itibaren oyunculuk yapmış bir Tiyatro ve sinema sanatçısı olan Eren verdiği demeçte; "Yıllarca Çiğli'de Belediye Tiyatrosu için mücadele vermiş insanlardan biriyim. Umudumu yitirip vazgeçtiğim bir dönemde yeni yönetimin, vizyon ve misyon sahibi bir yönetim olduğuna şahit oldum. Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü, Başkan yardımcılarımız Tülin Koç, Alirıza Koçer ve Kültür Müdürümüz Nail Çetin başta olmak üzere tiyatromuzuhayata geçirdik. Alkışı bol, perdesi hep açık olsun... Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi. Oyunun yarın yeniden sahneleneceği açıklandı.