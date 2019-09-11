Çiğli'de kurtuluş etkinliklerinde Yunan dansları

Çiğli Belediyesi, 'Zafer, Barış ve Kurtuluş' etkinlikleri kapsamında düzenlediği konser ve Yunan - Ege dans gösterileriyle Çiğli'de barış rüzgârları estirdi.

Çiğli'de kurtuluş etkinliklerinde Yunan dansları
11 Eylül 2019 Çarşamba 10:46

'Zafer, Barış ve Kurtuluş' etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı'nda gerçekleştirilen konsere Çiğlili vatandaşlar büyük katılım gösterdi. İlk olarak Serap Yağız'ın sahne aldığı etkinlikte hep birlikte barış türküleri söylendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan Kakapedia Yunan ve Ege Dans Grubu'nun gösterileri katılımcılar tarafından büyük beğeniyle izlendi.

Sanatta söz sahibiyiz

Kültürel etkinliklerle Çiğli'yi sanat ile anılan bir kent yapmak istediklerini vurgulayan Başkan Utku Gümrükçü, "Göreve geldiğimiz süreç içerisinde kültürel etkinliklere daima öncelik verdik. Bu bağlamda farklı içeriklerde birçok kültür ve sanat etkinliğini Çiğlililer ile buluşturduk. İzmir'de sanat denince söz sahibi olacağımız bir kent yaratmak için aynı istek ve arzuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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