Çiğli'de Sanat Müziği gecesi

Çiğli Belediyesi tarafından Fakir Baykurt Salonu'nda düzenlenen Çiğli Türk Sanat Müziği Korosu'nun sahne aldığı etkinliğe, Çiğli başta olmak üzere komşu ilçelerden sanatseverler de yoğun ilgi gösterdi. Gece boyunca, Türk Sanat Müziği'nin birbirinden değerli eserleri hep bir ağızdan söylendi.

Çiğli'yi sanat ile anılan bir kent hüviyetine kavuşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Göreve geldiğimiz süreç içerisinde farklı içerikte birçok kültür ve sanat etkinliğini düzenledik. Bu akşamda Çiğli Türk Sanat Müziği Korosu'nun sahne aldığı bu güzel etkinlikte sanatseverlerle bir araya geldik. Birbirinden güzel Türk Sanat Müziği eserlerini dinlediğimiz bu keyifli gecede bizlerle birlikte olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sanatın, toplumların gelişimine olan katkısını göz önünde bulundurarak, Çiğlili hemşehrilerimizi sanatla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.