Çiğli'de türkülerle anıldı

9 yıl önce elim bir kaza sonucu hayata gözlerini yuman Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Kıvırcık Ali Çiğli Belediyesi'nin düzenlediği türkü gecesinde anıldı.

Fakir Baykurt Salonu'nda gerçekleştirilen yoğun katılımın yaşandığı geceye Türk halk müziğine gönül vermiş büyük bir dinleyici kitlesi eşlik etti. Etkinlikte, değerli sanatçı Kıvırcık Ali'nin oğlu Eren Özütemiz ve Kardeşler Muhabbeti grubu sahne aldı. Önce sahne alan Kardeşler Muhabbeti grubu, birbirinden değerli halk müziği eserlerini kendilerine özgü üsluplarıyla seslendirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Eren Özütemiz, babası Kıvırcık Ali'nin unutulmaz türkülerini dinleyicilerle birlikte söyledi. Etkinliğin sonunda sanatçılara katılımlarından dolayı çiçek takdim edildi.



Örnek bir sanatçıydı

Toplumun sanat dünyasına katkı sunan sanatçıları gelecek nesillere taşımak amacıyla çalıştıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Türk sanat camiasına kazandırdığı birbirinden değerli eserlerin yanı sıra kişiliği ve duruşuyla toplumumuz için her zaman örnek bir sanatçı olan Kıvırcık Ali'yi, vefatının 9. yıl dönümünde anmak amacıyla türkü gecesi düzenledik. Kıymetli sanatçılarımızın sahne aldığı gecede, hemşehrilerimizle birlikte türkü ziyafeti yaşadık. Sanatçılarımız başta olmak üzere bu anlamlı günde bizlerle birlikte olan tüm gönül dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.