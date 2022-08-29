Çiğli’de Zuhal Olcay sahne alacak

Çiğli Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Zuhal Olcay’ın sahne alacağı “Dünya Barış Günü’nde Nazım’ın Şarkıları” konserine ev sahipliği yapacak

1 Eylül Perşembe günü Çiğli Belediyesi Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı’nda gerçekleştirilecek ücretsiz konser saat 20:30’da başlayacak. İzmir'de ilk kez sahne alacak olan Zuhal Olcay, Türk Edebiyatı’nın duayen şairlerinden Nazım Hikmet’in birbirinden değerli eserlerini Ferhat Livaneli orkestrası eşliğinde seslendirecek. Yazar Utku Erişik anı ve şiirleriyle Çiğlili müzikseverlere unutamayacakları bir gece yaşatacak.

Konserle ilgili İzmirlilere çağrı yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Bizler, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği ‘Zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir’ ilkesine sahip insanlarız. Bundan dolayı 30 Ağustos da 1 Eylül de bizim için değerlidir. Bu coşkuyu hep birlikte yaşamak için Nazım Hikmet anısına konser düzenleyeceğiz. İzmirli tüm hemşehrilerimizi değerli sanatçımız Zuhal Olcay’ın sahne alacağı konserde zaferin ve barışın coşkusunu yaşamaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.