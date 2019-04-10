Cin Ali birincileri

Özel Ekin Okulları, Cin Ali Vakfı'nın düzenlediği Cin Ali Çocuk Şarkıları Yarışması'nda 76 eser arasından birinci oldu.

Özel Ekin Okulları, 20. yaşını kutladığı 2019 yılında 1. sınıf öğrencilerinin okuma-yazma sürecinde okumayı zevkli hale getirerek okuma alışkanlığı kazandırmak, okumaya karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak, okumanın zevkli bir uğraş olduğunu öğretmek ve öğrencilerin kitap okumayı sevmesini sağlamak amacıyla 1968 yılında yayınlanmaya başlayan Cin Ali hikaye kitaplarıyla disiplinler arası bir çalışma gerçekleştirdi.

Öğrenciler seslendirdi

Öğrenciler Cin Ali kitapları serisini okurken aynı zamanda resim, seramik, müzik, beden eğitimi, bilgisayar ve rehberlik derslerinde de okumayı pekiştirecek etkinlikler yaptı. Çalışmaların sonunda Cin Ali Vakfı kurucusu Nevin Kaygusuz Apaydın ve Nesrin Kaygusuz Kalaycıoğlu (Cin Ali kitaplarının yazarı Rasim Kaygusuz'un kızları) ile söyleşi yapıldı ve Cin Ali kitapları imzalatıldı.

Özel Ekin Okulları Kültür ve Sanat Etkinlikleri Koordinatörü İlhan Çınar'ın bestelediği 'Önce Cin Ali Oku Bakalım' adlı şarkı Cin Ali Vakfı'nın düzenlediği Cin Ali Çocuk Şarkıları Yarışmasında 76 eser arasında 1. oldu. Şarkıya hayat veren Özel Ekin Okulları 4. sınıf öğrencileri Lal Rengin Atila, Duru Nizam, Deniz Durak ve Eda Tözün'ün başarıları da kutlandı.

Proje boyunca Özel Ekin Okulları öğrencileri resimli kitap kapağı çizimi, t-shirt tasarımı, animasyon kodlama, oryantiring ve rehberlik gibi bir çok alanda Cin Ali ile ilgili etkinlikler gerçekleştirdi.

Okumayı öğreten kahraman

'Cin Ali' projesi hakkında bilgi veren Özel Ekin Koleji Kurucu Genel Müdürü Yasemin Reşitoğlu, "Cin Ali Türk toplumuna okumayı öğreten bir kahramandır. Yeni nesilleri de bu kahramanla tanıştırmak bütün okulların ortak çabası olmalı. Öğrencilerimiz proje boyunca Cin Ali ile bir çok etkinlik yaptılar ve çok eğlendiler. Türk eğitim sisteminin önemli bir kilometre taşı olan Cin Ali hala yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor" dedi.