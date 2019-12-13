Çin Uluslararası Kısa Film Festivali'ne Türkiye'den kısa filmler damgasını vurdu

Bu yıl 10."su düzenlenen Çin Uluslararası Kısa Film Festivali'nde bu yıl 300.000 Yuan değerindeki büyük ödülü, Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Yılmaz Özdil'in yönettiği Barê Giran (Ağır Yük) isimi kısa filmi ile kazandı.



Ödülü veren Oscar ödüllü belgesel yönetmeni Malcolm Clarke jüri üyelerinin oybirliği ile karar verdiğini ve yönetmenin yeni projelerini sabırsızlık ile beklediklerini dile getirdi. Gösterim programının ayrı bölümlerinde ise Volkan Budak'ın yönetmenliğini yaptığı Eksik ve Evrim İnci'nin yönetmenliğini yaptığı Paradox Bir At Yarışı filmleri de yer aldı. Festivalde Türkiye'den 3 kısa film büyük ilgi gördü.

Ortak İşbirliği anlaşması imzalandı

Festivalde ayrıca, Türkiye, Çin, Rusya, Hindistan, Şili' İran ve Malezya'dan katılım sağlayan sinema organizasyonları arasında ortak işbirliği mutabakatı imzalandı. Ülkeler arasında ortak yapımları güçlendirmek, film değişimleri ve kültürel tanıtımları desteklemek amacı ile yapılan imza törenine Shenzhen Medya Grubu yöneticileri de katıldı. İmzalanan işbirliği mutabakatı ile, genç yönetmenleri ortaya çıkartmak, uluslararası yetenekler yetiştirmek, kısa film kültürel değişimlerini teşvik etmek ve ortak ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek ve bu sayede uzun metraj filmlerde, televizyon yapımlarında ve kısa filmlerde işbirliği modellerinin gelişimi sağlanacak.

Türk Sineması ve İzmir Kısa Film Festivali tanıtıldı

Festivalde düzenlenen sinema market bölümünde açılan stant ile festivale katılım sağlayan uluslararası katılımcılara dağıtılan kataloglar ile Türk sineması ve İzmir Kısa Film Festivali tanıtıldı. Ayrıca yapılan sunum ile Kültür Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Belediyesi, Buca Belediyesi ve Konak Belediyesi destekleri ile gerçekleştirilen İzmir Kısa Film Festivali detaylı olarak tanıtım şansı buldu. Ayrıca Yönetmen Korhan Günay, Kültür Bakanlığı destekli projesi "Değnekten At" filmi ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi ve Çin'den ortak yapımcı bulmak için görüşmelerde bulundu.

İşbirliği ve tanıtım faaliyetlerimiz devam edecek

Geçtiğimiz yıl Çin Türkiye Turizm yılı etkinlikleri ile İzmir Kısa Film Festivali ve Çin Uluslararası Kısa Film Festivali arasında başlayan işbirliği ile ilgili İzmir Kısa Film Festivali Direktörü Yusuf Saygı kısa zamanda Türkiye'den kısa filmleri Çin izleyicilerinin beğenisini kazandığını ve amaçlarının bu işbirliği ile Türkiye ve Çin arasında yapılacak ortak yapımların artmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

