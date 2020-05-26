Çınarlara açıkhava konseri

Karşıyaka Belediyesi, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların mutluluğunu ‘açıkhava konseri’ ile taçlandırdı.

Çınarlara açıkhava konseri
26 Mayıs 2020 Salı 12:32

KODA Quartet Grubu’nun müzik dinletisi için Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı’na özel sahne kurulurken, konuklar için de yeşil alan üzerine sosyal mesafeli koltuklar yerleştirildi. Konseri büyük bir keyifle dinleyen vatandaşlar, organizasyonu düzenleyen Karşıyaka Belediyesi’ne ve Başkan Cemil Tugay’a teşekkürlerini iletti.

Tugay yalnız bırakmadı

Eşi Öznur Tugay ile birlikte etkinliğe katılan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Hepimizi sıkan, bunaltan günler yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Karşıyaka gerçek anlamda bir kültür ve sanat kenti. İnsanlar bu tür faaliyetleri çok özledi. Hem bayram olması hem de 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın dışarıya çıkmasını fırsat bilerek bugün bu organizasyonu gerçekleştirmek istedik. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Gelecek güzel ve sağlıklı günlerde kucaklaşabilmek dileğiyle, Ramazan Bayramımızı kutluyorum” dedi. 

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