Cinsiyet Eşitliği Karikatür Yarışması'nda finale kalan eserler belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Yarışması’nda finale kalan dokuz eser belli oldu. 62 ülkeden 549 çizerin bin 672 eserle katıldığı yarışmanın kesin sonuçları 15 Şubat’ta açıklanacak

“Kadın dostu kent” unvanıyla önemli çalışmalara imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Yarışması’nda finale kalan dokuz eser belli oldu. 62 ülkeden 549 çizerin 1672 eserle katıldığı yarışmanın kesin sonuçları 15 Şubat’ta açıklanacak. Birleşmiş Milletler’den sonra Toplumsal Cinsiyet Eşitliği temalı karikatür yarışması düzenleyen ilk şehir olmanın gururu yaşayan İzmir, yarışmaya gösterilen ilgi ve yüksek katılımla da öncü oldu.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Yarışması’nda birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye ise 5 bin lira verilecek. Yarışma kapsamında 2 biner liralık üç mansiyon ödülü dağıtılacak. Dereceye giren ve ödül alan eserlerin şehir içinde dikkat çekecek noktalarda sergilenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratılması hedefleniyor.

İtirazlar için son tarih 14 Şubat

Seçilen dokuz eser, 08-14 Şubat 2021 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında ve çeşitli yarışma sitelerinde paylaşılacak. Finale kalan karikatürler arasında benzer, kopya veya daha önce ödül almış ve hileli karikatürlere rastlayanlar, yarışma komitesine bildirim yapabilecek. Bildirimlerin ibbcartoon@gmail.com adresine gönderilmesi de mümkün. Finale kalan eserlerle ilgili itirazlar 14 Şubat Pazar günü saat 16.00’ya kadar alınacak.

Cemalettin Güzeloğlu, Canol Kocagöz, Eray Özbek, Menekşe Çam, Görkem Şengüler ve Hilal Bayındır’dan oluşan Seçici Kurul 5 Şubat tarihinde Tarihi Asansör’de toplanmış, uzun bir değerlendirme süreci sonunda finale kalan eserleri belirlemişti.

Amaç ayrımcılığı önlemek

Kadın ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine vurgu yapılması amacıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği temasıyla Uluslararası Karikatür Yarışması düzenlenmesi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 18 Kasım 2020 tarihinde oybirliğiyle kabul edilmişti.