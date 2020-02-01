Çocuk Senfoni'den gönül alma konseri

Narlıdere Belediyesi tarafından kurulan ve İzmir'de ilk olma özelliği taşıyan Çocuk Senfoni Orkestrası, Narlıdere Huzurevi sakinlerine özel konser verdi.

Çocuk Senfoni'den gönül alma konseri
01 Şubat 2020 Cumartesi 09:47

1 saatlik konserde, senfoninin en güzel eserleri çocuklar tarafından çalındı. Başkan Ali Engin "Narlıderemizin çocuklarını huzurevi sakinleri ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadık" dedi. Şef  Kartal Akıncı yönetiminde sahne alan orkestra, seyircilerin beğenisini kazandı. Konsere Başkan Ali Engin ve eşi İlke Engin, Huzurevi Müdürü Zekeriya Ertaş, meclis üyeleri, muhtarlar, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkanı Engin "Huzurevimiz Narlıdere için çok değerli ve önemli bir kurum, yaklaşık 20 yıldır ilçemizde hizmet veriyor. Narlıdere'nin kültür- sanat yaşamına renk katmak için 4 ay önce kurduğumuz Çocuk Senfoni Orkestramız, bugün burada yaşlılarımız için çok güzel bir konser verdi. Çocuklarımıza, ailelerine ve emeği geçen, katılan herkese teşekkür ederim" dedi. Huzurevi Müdürü Zekeriya Ertaş da "Huzurevimizde böyle bir organizasyon gerçekleştiği için çok mutlu olduk. Emeği geçen herkese ve Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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