Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali 7-17 Mayıs'ta

Türk Eğitim Derneği'nin (TED) önderliği ve TED İzmir Koleji ev sahipliğinde 7-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında Urla Köstem Zeytinyağı Müzesi'nde İzmir'in ilk "Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali" sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Danışmanlığını Murat Pilevneli'nin üstlendiği ve girişin ücretsiz olduğu bienalde, Türkiye genelinde 38 ildeki TED okulundan öğrencilerin hazırladığı eserler sergilenecek.

21. yüzyılın ihtiyaç duyduğu insan profiline uygun eğitim anlayışı ile uluslararası standartlarda sanat eğitimi sunan, bu şekilde sanatın çeşitli dallarında bilinçli zevkleri olan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Türk Eğitim Derneği (TED), TED İzmir Koleji ev sahipliğinde, İzmir'in ilk çocuk ve gençlik sanat bienaline imza atacak. 7-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali"nde Türkiye genelindeki TED okullarındaki çocukların hazırladıkları eserler sergilenecek. Danışmanlığını Murat Pilevneli'nin üstlendiği bienal, Urla Köstem Zeytinyağı Müzesi'nde düzenlenecek.

Öğrencilere sanat ortamı

"Başka" temasıyla gerçekleştirilecek TED İzmir Koleji "Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali" ile öğrencilere estetik farkındalık kazandırmak ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunurken, kendilerini sanat yolu ile ifade edecekleri yaratıcı ortamları sunmak amaçlanıyor. Öğrencilerin resim, grafik, baskı resim, heykel, seramik, enstelasyon, fotoğraf ve yeni medya uygulamalarının yanı sıra farklı sanatsal disiplinleri ve etkinlikleri bünyesinde barındıran bienal kapsamında TED Okulları'ndan gelen eserler Köstem Zeytinyağı Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Müzik performansları, söyleşiler ve atölye çalışmaları ile on gün boyunca İzmir'in farklı lokasyonlarında devam edecek olan TED İzmir Koleji "Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, çocuklara günümüzdeki sanatsal gelişmeleri izleme ve bu yolla tamamlayıcı bir eğitim olanağı sunulacak.