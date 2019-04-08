Çocuk yıldızlar aranıyor

Türkiye'nin en büyük ve modern fuar alanı İzmir'de Lunapark'ta Süper Çocuk Festivali kapsamında Berna Ergin Ajans standında ve sahnede bayram havası yaşanacak.

Birbirinden renkli standların açıldığı "Süper Çocuk Festivali" etkinliği kapsamında Berna Ergin Ajans Çocuk manken model ve oyuncularının da yer alacağı karnaval coskumuzda, bize eşlik eden değerli duayen isimler de var. Yönetmenler, yapımcılar, haber spikeri, televizyon kanal kurucuları, sunucular,ajans yöneticileri, cast direktörlerinin jüri olacağı "Çocuk Yıldızlar Sahnede" etkinliği 20/21 Nisan tarihlerinde İzmir Fuar Lunapark'ta gerçekleşecek. Yetenekleri ve güzellikleri ile sahneyi dolduracak 4/12 yaş çocukların performansları değerli hediyeler kazandırırken, ücretsiz kamera önü oyunculuk eğitimleri ve sürpriz dizi sinema reklam filmi projelerde rol alma olanağı sağlayacak.

Geleceğin oyuncu adayları çocuk yıldızlara muhteşem bir haberimiz var. Berna Ergin Ajans'ın "Süper Çocuk Festivali "organizasyonu için düzenlediği oyunculuk reklam medya sektörünün önde gelen isimlerinden oluşan değerli jüri üyelerinin katılımları ile gerçekleştirilecek etkinlikte bilim, kültür, sanat, alanında pek çok atölye çalışmalarının yanı sıra defileler ve çocuk oyuncu adaylarının katılımları ile Minik Starlar Geliyor projesi ses getiriyor. www.bernaerginajans.com cast başvuru formunu dolduran tüm aileler etkinliğe katılabilecek.