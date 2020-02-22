Çocuklar 3D maketlerle iç organları tanıyor

Bahçelievler'de ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Sağlıkta Sosyal Farkındalık Eğitimi' programı kapsamında iç organlar tanıtılıyor. Vücuttaki önemli sistemlerin organlarının 3D maketlerle oluşturulduğu programda öğrenciler, organların içinde dolaşarak nasıl çalıştıklarını öğreniyor.

Bahçelievler Soğanlı Etkinlik Çadırı'nda vücuttaki dört önemli sistemin yer aldığı iç organların 3D maketleri çocuklara tanıtılıyor. 'Sağlıkta Sosyal Farkındalık Eğitimi' programı, çocukların okuldaki eğitimlerinin yanı sıra görsel olarak da öğrendiklerini desteklemek amacıyla düzenleniyor. Solunum, dolaşım, sinir ve sindirim sistemine dâhil olan kalp, akciğer, beyin ve bağırsakların 3D maketlerinin olduğu program öğrenciler ve aileleri tarafından yoğun ilgi görüyor. Tüm vatandaşlara ücretsiz olarak kapılarını açan program, 7 Mart'a kadar açık kalacak. Programa yaklaşık 30 bin ilk ve ortaokul öğrencisinin katılması bekleniyor.

Herkes vücudunu tanımalı

Çocuklara gezilerinde eşlik ederek organları tanıtan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Herkesin çok iyi bir şekilde tıbbi bilgi öğrenmesine olanak olmadığını, ama herkesin kendi vücudunu tanıması gerektiğini belirtti. "Bende bu projeyi gördüğümde beğendim. Türkiye'de ilklerden birisi, Bahçelievler'de de ilk. Burada şu anda akciğer, bağırsak, kalp ve beyin olmak üzere dört organ var. Çocuklarımız tabi ki kitaplarda okuyorlar. Fen bilgisi ve biyoloji derslerini görecekler. Ama herkes tıp, eczacılık ve veterinerlik fakültelerine gitmeyecek. Fakat herkes vücudunu bilmek zorunda. Sağlığını öğrenmesi için vücudunu bilmek zorunda" dedi.

Bir kıvılcım yakmak istiyoruz

Amaçlarının seçim sürecinde vaad ettikleri gibi Bahçelievler'i sağlık ve spor şehri yapmak olduğunu belirten Başkan Bahadır, böyle bir projeyle çocuklarda bilim adına merak uyandırmak olduğunu sözlerine ekledi. Çocuklarda bir kıvılcım oluşturarak onların bilimin içerisine çekmek istediklerini de ifade eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Burada yaklaşık beş, altı metrelik hemen hemen aynı oranda büyütülmüş 3D maketler var. Çocuklarımız bunların içerisinden geçiyor. Şimdi görüyorsunuz akciğerin içinde çocuklarımız. Ne olduğunu anlıyorlar. Belki çok hızlı tıbbi bilgi değil ama amacımız burada hem bilgi dağarcıklarını artırmaları hem de bilim adına merak uyandırmak. Biz buraya Bahçelievler'deki dört ve altıncı sınıfları getiriyoruz. Yaklaşık 30 bin öğrenciyi getireceğiz buraya. Böylelikle çocuklar tıbbın yanı sıra diğer bilim dallarına da merak salacaklar. Bizim asıl hedefimiz çocuklarımızın bilim heveslerini artırmak. Bir kıvılcım, bir ateş yakmak istiyoruz onlarda" şeklinde konuştu.

Farkındalık oluşturan bir program

Alanda çocuklara organ tanıtan Fen Bilgisi öğretmeni Hatice Başgüden, çocukların okulda eğitim gördüklerini fakat öğrenimlerini gerçekleştirmek için böyle bir programa ihtiyaç duyduğunu söyledi. Çocuklar açısından son derece faydalı bir program olduğunu vurgulayan Başgüden, "Bugün burada güzel bir çalışmamız var. Özellikle ilk ve ortaokul öğrencileri için yapılan bir çalışma. Fen Bilgisi dersinde çocuklar sistemleri görüyorlar ama sistemlerin içerisinde organların içine girip ayrıntılı bir şekilde görme açısından gerçekten güzel ve farkındalık oluşturan bir çalışma. Dört önemli sistemimiz solunum, dolaşım, sinir ve sindirim sistemindeki dört önemli organ üzerinde çalışma yapılıyor çocuklara. Tabi ki okulda dört duvarın arasında biz bir eğitim yapıyoruz ama bunun öğretime dönüşebilmesi için çocukların sahaya çıkması gerekiyor. O yüzden çocuklar açısından gayet faydalı bir program" diye konuştu.