Balçova Rotary Kulübü, kültür bilincini oluşturma, geliştirme ve kalıcılığını sağlamaya yönelik çocuklar için İzmir Kültür Turizmi Haritası hazırladı. Harita ile çocukların kentlerini daha yakından tanıması amaçlanıyor.

Balçova Rotary Kulübü, kültür bilincini oluşturma, geliştirme ve kalıcılığını sağlamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. 80. Yıl Orhangazi İlköğretim Okulu 3D sınıfı öğrencileri ve İstek İzmir Okulları'nın ortak çalışması olan İzmir Kültür Turizmi Haritası, İzmir Mimarlar Merkezi'nde yapılan tanıtım toplantısı ile hayata geçirildi. İzmir Kültür Haritası sergisini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de ziyaret etti.

Şehre iz bırakmış noktalar

Kentin tarihi geçmişini şu anda ayakta kalan anıtlarla birleştiren projeleri destekleyen ve 'Dünya Kültür Mirası Efes', 'Çarşım Kemeraltım' gibi ilk orta ve lise öğrenimi görmekte olan çocuklarla yine çocuklar için kültür ve çevre konusunda farkındalık kitapları hazırlayan Balçova Rotary Kulübü, Türkiye'de bir ilk olan 'Çocuklar için İzmir Kültür Haritası' hayata geçirildi. Haritada, İzmir merkez ve İzmir'e bağlı ilçelerde bulunan antik kentler ve buralardaki kültür mirası kullanılırken, İzmir'in yeme içime kültüründe yakın geçmişte iz bırakmış noktalar da vurgulandı. Toplantıda İzmir Balçova Rotary Kulübü Başkanı Merve Egeli kültür haritasının çocukların şehirlerini tanımasına faydalı olacağını söyledi.

Geniş katılım

İzmir Mimarlar Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Uluslararası Rotary 2440. Bölge Dönem Guvernörü Alaeddin Demircioğlu, İstek İzmir Okulları İlk, Orta ve Lise Müdürleri, Balçova 80. Yıl Orhangazi İlköğretim Okulu Müdürü ve projenin paydaşı olan sınıfın öğretmeni Şadan Bulut, İstek İzmir Okulları öğretmeni Gülnur Payzanoğlu, İzmir Arkeoloji Müzesi'nin önceki müdür yardımcısı ve projenin yaratıcısı Pınar Aydemir katıldı. Karşıyaka Belediyesi Kültür Müdürü Şebnem Güncü, İzmir İl Kültür Turizm Müdür yardımcısı Kaan Erge ve projenin grafik tasarımına son şeklini veren Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Tuğcan Güler de tanıtım toplantısında bulundu.