Çocuklar için karikatür eğitimi

Urla Tasarım Kütüphanesi'nde çocuklarla buluşan İzmirli Çizer Mustafa Yıldız karikatür atölyesi gerçekleştirdi. Hayatlarında ilk karikatürlerini çizen Urlalı minikler keyifli bir gün geçirdi. Aynı zamanda karikatür tarihi ve mizah dergilerimiz hakkında söyleşi yapan Yıldız, çocukların merak ettiği her soruya yanıt verdi

Haftanın her günü çocuklarla buluştuğunu belirten Yıldız; " Karikatür ve mizahı sevdirmek, içlerinden yetenekli olanlarını ileriye taşımak için karikatür atölyeleri düzenliyorum. Alsancak ve Karşıyaka'da özel çalışmaların yanı sıra 3 ayrı belediyede düzenli karikatür atölyeleri yapıyorum. Çocukların çizme merakı doğuştan başlıyor. Onlarla çizerek dünyayı tanımaya çalışıyoruz. Gazete ve dergilere çizimler yapıyoruz. Sergiler açıyoruz. Yarışmalara katılıyoruz. Ulusal yarışmalardan birçok birinciliği İzmir'e getirdik. Portekiz'de yapılan Uluslararası 'Çevre ve Küresel Isınma' konulu yarışmada öğrencim Melisa Bora dünya dördüncüsü oldu. Yeni dönemde çok sayıda çocukla çalışmalarımız devam ediyor" dedi.