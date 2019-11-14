Çocuklar isterse her şeyi başarır

Efes Selçuk Belediye Tiyatrosu "Tek Dişi Kalmış Teknoloji" Oyunuyla perdelerini sanatseverlere açtı.

Uzun süredir yoğun bir çalışma temposuyla Efes Selçuklular'ın karşısına çıkmak için hazırlanan Efes Selçuk Belediye Tiyatrosu'nun ilk oyunu, tiyatronun çocuk topluluğu tarafından Efes Selçuk Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sahnelendi. Teknoloji bağımlılığının geldiği noktayı anlatan oyunu Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda sanatsever izledi. Yönetmenliğini Gülhan Ayhan Kocaoğlu'nun yaptığı, Abdullah Özel tarafından yazılan ve Efes Selçuk Belediye Tiyatrosu Çocuk Topluluğu oyuncuları tarafından sahnelenen "Tek Dişi Kalmış Teknoloji" oyununda teknoloji bağımlılığının ulaştığı boyut bir ailenin günlük hayatı çerçevesinde anlatıldı. Oyunda çekirdek bir aile üyelerinin teknoloji bağımlılığı ve aile üyelerine dur demeye kararlı bir babaannenin hikayesi; salonu dolduran her yaştan sanatseveri güldürürken düşündürdü. Efes Selçuk Belediye Tiyatro Salonu'nu dolduran sanatseverler tarafından büyük bir beğeniyle izlenen oyunun sonunda sahneye çıkarak tüm çocukları yürekten kutlayan Başkan Sengel; "Bu akşam çocuklar; 'bir şeyi isterse nasıl yapar' onu gördük hep beraber. Yıllardan beri hayalimizdi. Efes Selçuk'taki çocuklara, aynı zamanda tiyatro sahnesinde yer almak isteyen yetişkinlere bir şekilde sahne yolunu açmak istemiştik. Ne mutlu ki; Gülhan Ayhan Kocaoğlu ile bu hayalimizi gerçekleştiriyoruz" dedi. Başkan Sengel, konuşmasının sonunda "Tek Dişi Kalmış Teknoloji" sahne alan Efes Selçuk Belediye Tiyatrosu Çocuk Tiyatrosu Oyuncularına ve Yönetmen Gülhan Ayhan Kocaoğlu'na teşekkür ederek; sertifika verdi.