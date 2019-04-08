Çocuklar yararına konser

Teos Lions Klübü, İZKA İnşaat sponsorluğunda Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören çocuklar yararına bir konser düzenledi.

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen gecede Multi-Enstrumantalist Evrim Ateşler ve arkadaşları 'Valise' projesiyle sahne aldı. Konserde 10 enstrumanı ile dinleyicileri tasavvuftan flamenkoya, zeybekten caza, Türk Fasıl'ından Yunan Rebetikosuna kadar dünya müzikleri eşliğinde keyifli bir yolculuğa çıkanan Evrim Ateşler, gelen tüm dinleyicelere önce kendisi alkışlarıyla teşekkür etti. Ateşler "Minik bedenlerinin ilaçlarla yaşadığı olumsuzlukları bir nebze ortadan kaldıracak tıbbı cihazları çocuklarımıza kazandırmak için bu gece hepimiz katkı sağlamış olduk, böyle bir amaç için burada olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Destek teşekkürü

Teos Lions Kulübü'nün Başkanı Ayşen Say ise konserin gelirinin çocuk onkolojisi yararına kullanacağını belirterek geceye destek veren İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil'e teşekkür plaketi sundu. İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil "Hasta çocuklara ve ailelerine sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamak, onların yüklerini azaltmak hepimizin görevi. Elbette ki en büyük destek, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmektir. Böyle bir organizasyonda katkı vermekten onur duyuyoruz" diye konuştu.