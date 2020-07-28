Çocuklarınıza Yaratıcı Bir Bakış Açısı Katacak Filmler

Son yıllarda çocuklar zamanının büyük kısmını telefon, bilgisayar ve televizyonda geçiriyor.

Çocuk gelişimi üzerine uzmanlık yapan kişiler hem çocuklarınızın hayal gücünü tavan yaptırmak için hem de onları kötü yollara saptırabilecek kötü içerikler tüketmemeleri için tükettikleri filmleri ve yapımları bol bol kontrol etmenizi öneriyor.

Bu kontrolü sağlarken sadece otoriter bir tutum değil aynı zamanda arkadaş canlısı bir tavır sergilemeniz gerekiyor. Bu arkadaş canlısı tavırdan bahsederken söylemek istediğimiz ise ona aynı bir arkadaşı gibi onu heyecanlandıracak yaratıcı filmlerin tavsiyelerini verip kimi zaman da beraber o filmleri izlemeniz lazım.

Buradaki önemli noktalardan biri de sadece film önermek ya da izlemek değil çocuğunuza bu filmi izledikten sonra onunla film hakkında muhabbet etmeli ve düşüncelerini sormalısınız. Son yıllarda çocuklar küçük yaşlardan itibaren eline telefon veya tablet alarak büyüyor. Anne babalar bunu çocuğu kimi zaman meşguliyet kimi zamansa sokağa çıkarmamak için kullanıyor. Çocukluk sokağa çıkarak sokakta oynayarak geçirilir diye düşünebilirsiniz. Fakat bu devirde çocukları sokağa yanlız başına salmak oldukça tehlikeli hale geldi. Durum bu olunca çocuklar zamanının büyük kısmını telefon, bilgisayar ve televizyonda geçiriyor. İşte burada yapılması gereken çocukların ne tür içerikler tükettiğini olabildiğince kontrol altında tutmak. Çocuklara olabildiğince eğitici videolar izletmek önemli, fakat çocuklar sürekli eğitici videolar izleyemez. Bunun içinde hem ufuklarını genişletecek hemde keyifli zamanlar geçirmelerini sağlayacak animasyon filmleri çok önem arz ediyor. Bu yüzden sizin için çocuklarınızın gönül rahatlığı ile izleyebileceği bir kaç filmi sıraladık.

Bu şekilde çocuğunuzun kavramsal zekası ve de yaratıcı düşünce gücü gelişebilir. Tam da bu noktada size çocuğunuzla beraber izleyip üzerine muhabbet ettikten sonra daha yakın bir ilişki kurabileceğiniz 3 film önereceğim.

Önermek istediğim ilk film Mulan filmi Disney stüdyolarına ve yapımcılığa ait bir film. Mulan izlemek isterseniz ne yazık ki korona virüsünden dolayı sinemada izleyemiyorsunuz fakat evinizin konforunda bir pazar akşamı kolayca internet üzerinden izleyebilirsiniz.

Evladınızla çekinmeden izleyebileceğiniz başka bir film ise karlar ülkesi animasyon film serisinin devam filmi olan karlar ülkesi 2. Birçok çocuk karlar ülkesi 2 izle ile vakit geçirmek istiyor çünkü filmin baş rolü olan Elsa ile kendilerini bağdaştırabiliyorlar ya da onun eğlenceli ve heyecan dolu dünyasına seyahat etmek isteyebiliyorlar.

Bu konuda diyeceğim tek şey kesinlikle bu filmi çocuğunuzla izleyebileceğinizi hatta izlemeniz gerektiğini söylemektir. Ayrıca bu film son yılların en popüler çocuklar için üretilmiş animasyon filmlerinden biri olduğundan dolayı çocuğunuz bu filmi izledikten sonra arkadaşları ile bu film hakkında kolayca kritik yapabilir muhabbet edebilir.

Çocukların gelişimi için en önemli faktörlerden biri sosyalliktir ve karlar ülkesi gibi filmlere bakış açılarını paylaşmaları, kendilerini ifade etmeleri çok önemli.

Son olarak bahsetmek ve de size önerimi sunmak istediğim film ise çok eski bir seri olan Scooby Doo film serisi. Çocukken bizi ekranların başına kitleyen bu eğlenceli yapımın eski filmlerini izlemenin yanında yeni çıkan filmini de izleyerek çok keyifli bir vakit geçirebilirsiniz. Scoob izle şeklinde google amcada aratmanız yeterli.