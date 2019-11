5 Yıldızlı konsept ile hizmet veren Crystal otelleri, kaliteli bir tatil deneyimi için ihtiyacınız olan her şeyi size Antalya’nın hemen her mevkiinde bulunan otellerinin yanı sıra Bodrum’daki tesisi ile de hizmet veren zincir; dünyanın her yerinden turisti ağırlamaktadır. Uluslar arası kalite standartları kapsamında, nitelikli ve uygun fiyatlı yurtiçi tatili yapmak isterseniz; Antalya otelleri veya Bodrum otelleri içerisinde de yer alan tesisleri tercih edebiliriniz.

Ülkemizin en çok tercih edilen tatil beldelerinden olan Antalya; birçok otel zincirine ev sahipliği yapar. Crystal Otelleri de bölgenin önde gelen otel zincirleri içerisinde yer alır. Antalya’nın 3 önemli turizm bölgesinde kurulmuş olan oteller Belek, Kemer ve Side’de bulunur. Bu otel zincirleri bölgede turizme oldukça katkısı olan ve tercih edilen yerlerdir. Genel olarak Crystal oteller ve zincirleri hakkında bilgi vermek ve otellerde yaşayacağınız deneyimlerden bahsetmek istiyoruz. Belek Crystal Otelleri Crystal Family Resort & SPA Hotel Antalya’nın Belek bölgesinde bulunan eşsiz otellerden biridir. Denize sıfır olan otel, doğası ve peyzajı ile ziyaretçilerini hayran bırakan bir yerdir. Otel oldukça sıcak bir mimariye sahiptir. Diğer Cyrstal otelleri gibi öncelikle misafirlerine konforlu bir tatil deneyimi sunar. İçerisinde aquapark, havular ve çocuklara özel hizmetler vardır. Antalya’nın Belek bölgesinde bulunan Crystal Paraiso Verde Resort & SPA yine eşsiz bir doğaya sahiptir. Belek ilçesine bağlı Boğazkent mevkiinde yer alır. Tatil için bu oteli tercih ettiğinizde Akdeniz’in keyfini çıkarabilirsiniz. Crystal Tat Beach Golf Resort & SPA Hotel 300 metre uzunluğundaki özel plajı ile Antalya Belek’te yer alan en sevilen otellerden biridir. Sahip olduğu golf sahası ile farkını ortaya koyan bir oteldir. Toplantı salonları ile de iş yemekleri ve toplantıları için iyi bir alternatiftir. Crystal Waterworld Resort & SPA Belek’te görünümü ve sağlamış olduğu konfor ile kendine hayran bırakan bir diğer Crystal otelidir. Rezervasyon yaparken ismi Crystal Waterworld Park Resort olarak da geçebilir. Side Cyrstal Otelleri Antalya’nın Side ilçesinde bulunan Crystal Admiral Resort Suites & SPA ince kum özelliğine sahip plajı ile oldukça sevilen bir yerdir. Misafirlerine oldukça etkili ve keyifli bir manzara sunar. Yaz otellerinden farklı olarak 700 m²’lik bir SPA merkezi vardır. Bu yönü ile misafirlerine son derece sağlıklı tatil imkânı sunar. Crystal Palace Luxury Resort & SPA, Antalya Side’de sağlıklı tatil yapmak ve arınmak isteyenlerin tercih edebileceği bir başka oteldir. Otelde hem açık yüzme havuzu vardır hem de zaman zaman ısıtılan kapalı havuz vardır. Side’nin denize sıfır ve huzur dolu olan önemli otellerinden biri de Crystal Sunrise Queen Luxury Resort & SPA oteldir. Bu otelde dinlenmek, huzura kavuşmak ve güzelleşmek misafirlerin sahip olduğu önemli ayrıcalıklardır. Crystal Sunset Luxury Resort & SPA 3000 m²’lik havuzu ve eğlenceli aquparkı ile özellikle aileler için oldukça güzel bir yerdir. Eğlenceli olanakların yanı sıra otelin eşsiz mimarisi ziyaretçileri kendine hayran bırakacak niteliklere sahiptir. Kemer Cyrstal Otelleri Antalya’nın Kemer bölgesi Cyrstal otellerinin en fazla bulunduğu bölgedir. Nirvana Lagoon Villas Suites & SPA bunların arasında mimarisi, eşsiz doğası ve sunduğu konfor ile en fazla tercih edilen yerlerden biridir. Otelin ayrıca kişiye özel hizmetleri vardır ve bu özelliği de kişilere kendini özel hissettiren bir durumdur. Crystal Aura Beach Resort & SPA misafirleri için düzenlediği gösterileri ve etkinlikleri ile oldukça keyifli bir yerdir. Birçok havuzu, aquaparkı vardır ve bunun yanında ayrıca denize sıfırdır. Crystal De Luxe Resort & SPA Antalya Kemer’de mavi bayraklı denize sahip özel bir oteldir. 1150 m² havuz alanı ile de aileler için özellikle oldukça uygundur. Crystal Flora Beach Resort zengin mutfağı ve içecek seçenekleri ile Kemer ilçesinde sevilen yerlerden biridir. Otelde 7/24 yemek servisi ve hizmet vardır. Ayrıca oldukça eğlenceli aquaparkları vardır. Son olarak Bodrum’da bulunan Crystal Green Bay Resort Spa oteli yine Cyrstal otelleri bünyesinde hizmet veren zincir otellerden biridir. Uygun fiyatlı tatil fırsatlarını yakalayın MNG Turizm; kaliteli tesislerde tatil yapabilmenizi sağlar. Bununla birlikte bizim size sunduğumuz tatil fiyatları, ihtiyaçlarınızı en uygun fiyatlarla karşılar. Ucuz tatili mümkün olan en yüksek standartlarla yapmak isterseniz, size sunduğumuz fırsatları hemen inceleyin. İndirimli Tatil ve erken rezervasyon fırsatlarını taksitli ödeme ile birleştirerek avantaj elde edebilirsiniz. MNG Turizm Crystal Otelleri erken rezervasyon fiyatları’nı görmek için buraya tıklayabilirsiniz.