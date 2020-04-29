CUNDA ADASINDA 3 MUHTEŞEM KOY

Ayvalık denildiğinde birçok tatilcinin aklına Cunda Adası geliyor.

CUNDA ADASINDA 3 MUHTEŞEM KOY
29 Nisan 2020 Çarşamba 09:35

Ayvalık denildiğinde birçok tatilcinin aklına Cunda Adası geliyor. Muhteşem denizi, koyları ve plajıyla gelenleri büyüleyen bu bölgede tüm yazı geçirmek isteyebilirsiniz. Konaklama konusunda tatilcilere geniş seçenekler sunan Cunda’daki muhteşem koylarda eşsiz bir yazı geride bırakabilirsiniz. Oteller hakkında daha geniş bilgilere ulaşmak için Neredekal üzerinden Cunda otelleri seçeneklerine bakabilirsiniz.

1. Ortunç Koyu

Her tatilcinin plaj ve koy seçeneği farklı olabilir. Denizin eşsiz tonlarını ve berraklığını taşıyan Ortunç Koyu’nda huzuru tadabilirsiniz. Mavi bayraklı bu koyda yeme içme gibi ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız bir işletme bulunuyor. Koy dışına çıkmadan temel ihtiyaçlarınızı buradan karşılayabilirsiniz. Gün boyu güneşlenip serin denizin tadını çıkarabilir ve kalabalıktan sıyrılabilirsiniz.

2. Cunda Patriça Koyu


Patriça Koyu Cunda Adası’nın kuzeyinde yer alıyor. Oldukça sığ deniziyle özellikle çocuklu aileler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Suyun üzerinde metrelerce derinliği hissetmeden yürüyebilirsiniz. Bölgeye ulaşım kolay olmadığı için insan kalabalığı ile karşılaşmadan rahat bir tatil geçirebilirsiniz. Patriça Koyu’nun yakınlarında yer alan Ayışığı Manastırı’na da bir gününüzü ayırabilirsiniz.

3. Akvaryum Koyu



Akvaryum Koyu sakinliği ve benzersiz manzarasıyla ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında. Cunda’nın kalabalık plajlarından sıyrılıp doğayı dinleyebileceğiniz temiz bir koy arıyorsanız sizin için doğru yer Akvaryum Koyu olabilir. Gün batımında burada eşsiz fotoğraflar çekerek anılarınız arasına ekleyebilirsiniz. Cunda ve çevresinde konaklayacağınız yerler hakkında Türkiye’nin otel arama motoru Neredekal.com’dan daha geniş bilgilere sahip olabilirsiniz.



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