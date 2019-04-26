Dans zamanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Dünya Dans Günü' için iki gün boyunca birbirinden güzel etkinlikler gerçekleştirecek. Çağdaş dans, halk dansları, dünya danslarından oluşan program, İzmirlilere tam bir şenlik havası yaşatacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Dünya Dans Günü'nü 27 ve 28 Nisan tarihlerinde kentin farklı noktalarında düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. 27 Nisan saat 19.00'da Kültürpark Çim Alan'da Nrityagram Dans Topluluğu sahne alacak. Hindistan'ın en önde gelen dans gruplarından Nrityagram, Hindistan'ın en seçkin klasik dans formlarından biri olan Odissi gösterisi sunacak. Tanrılara adanmış kutsal bir ritüel olan Odissi, insan ile ilahi güç arasındaki büyülü sevgi ve birliktelikten bahsediyor.

23 yıldır kutlanıyor

28 Nisan'da Bayraklı Turgut Özal Rekreasyon Alanı'nda Grup Baber ve Bulerias Flamenko Dans gösterisi, Karantina Meydanı'nda Grup Mendirek ve Happy Dans Flash Mob gösterisi, Alsancak Vapur İskelesi'nde Grup Mimesis ve Kültürler Buluşuyor Dans gösterisi, Konak Çim Amfi'de Grup Harman ve Dünya Dansları Mix Flash Mob gösterisi, Bostanlı Günbatımı Seyir Terası'nda Grup Kokteyl ve Tangos Dans gösterisi ve İnciraltı Adalet Meydanı'nda Grup Anadolu ve Vardiales Dans Gösterisi olacak. 28 Nisan'daki etkinlikler saat 18.00'de başlayacak.

Dünya Dans Günü tüm dünyada 23 yıldır kutlanıyor. Bu özel gün, dans dünyasına büyük katkıda bulunan Fransız dansçı ve koreograf Jean Georges Noverre'in doğduğu 29 Nisan'da tüm insanlığı kucaklıyor. n Nigar Nak