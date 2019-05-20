Danslı günlerde muhteşem final

Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde ‘Birlikte Dans Edelim’ mottosuyla düzenlenen Dans Günleri muhteşem bir final ile sona erdi. İlk günün sonunda sahne alan Kübalı şarkıcı İbis Maria sahnede latin rüzgarı estirdi. Tüm ziyaretçiler dans ederek bu muhteşem konsere eşlik etti.

İzmirliler, iki gün süren Dans Günleri’nde dans ve müzik dolu saatler geçirdi. Etkinliğin ikinci günü, Rock’n Roll’dan, Hip Hop’a, bale gösterilerinden Lindy hop gösterilerine kadar bir çok şov yer aldı. İkinci gün programı Salsa Show, Kizomba Show, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Lise Gösterileri, Bando Orkestrası, Hip Hop Gösterisi ve Yarışması Tan Sağtürk Dans Akademisi Bale Gösterisi, İzmir Dans Atölyesi Gösterisi, Üniversite Kulüpleri Dans Gösterileri ile renklendi. Hip Hop Yarışması’nda yeteneklerini sergileyen gençler, sürpriz hediyeler kazandı. Yarışmaya oldukça yoğun ilgi oldu kıyasıya mücadele eden gençler yaptıkları şovlar ile kent meydanında izleyenleri büyülediler.