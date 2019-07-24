Datça'da türkü gecesi düzenlenecek

Datça Müzik Sevenler Derneği (DMSD) Türk Halk Müziği Korosu, ücretsiz konser verecek.

Datça'da türkü gecesi düzenlenecek
24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:54

Datça Belediyesi iş birliğiyle; 29 Temmuz Pazartesi akşamı saat 21.00'de Datça Amfi Tiyatro'da sevilen türküler seslendirilecek.

DMSD şefi Suna Sönmez'in yönetiminde gerçekleşecek  Konsere; Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şefi Uğur Kaya ve Kültür Bakanlığı nefesli saz sanatçısı Adil Çelebi de konuk olacak. Konserde ayrıca TRT sanatçıları Hasan Koca ve Cihan Eroğlu da, vurmalı sazlar, kabak kemane ve tarda ile koroya eşlik edecek.

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