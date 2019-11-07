Demir İşleme Sanatları Kulübü kuruldu

İstanbul Rumeli Üniversitesi öğrencileri geleneksel Türk teknolojisi olan elde demir işleme sanatını gelecek nesillere aktarabilmek amacı ile " Geleneksel Rumeli Demir İşleme Sanatları Kulübü"nü kurdu.

Üniversitenin Mehmet Balcı Yerleşkesindeki açılış törenine, Mütevelli Heyet Başkanı Hüseyin Afşin Balcı, Rektör Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Mustafa Kara ve öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan kulüp başkanı Can Kaya "Geçmişini unutan bir nesil geleceğe yön tutamaz. Elde demir işleme sanatını gelecek nesillere aktarabilmek amacı ile kulübümüzü kurduk. Kulübümüze şu anda 28 üye arkadaşımız mevcut. Kulüp faaliyetleri kapsamında el işçiliği ile beraber demirden tasarımlar yapmayı planlıyoruz. Türkiye'de bir ilk olarak Kulübümüzü gelecek nesillere aktarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Açılış, öğrencilerin ateşte demir dövme gösterisi ile sona erdi.