Demirdere'de 5. Erik ve Kiraz Şenliği

Ödemiş Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen Demirdere Erik ve Kiraz Şenliği yapıldı.

Demirdere şenlik alanında yapılan programa Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Özay Kaptan, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Demirdere mahallesi ve çevre mahalle sakinleri katıldı. Demirdere Mahalle Muhtarı Muammer Kırıcı, şenliğin düzenlenmesinde katkı sağlayan Ödemiş Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Ödemiş Belediye Başkan Vekili Özay Kaptan, "Yöremize ait olan ürünlerin tanıtılması için ne gerekiyorsa hep birlikte yapacağız. Üreticimizin ürettiği ürünün hakkını almasını hak ettiği saygıyı görmesini istiyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi 'Köylü milletin efendisidir'. Biz bu anlayışla çalışmalarımıza başladık. Kalkınmanın yerelden başladığını, insanımızın ürettiğinin karşılığını aldığı yerde mutlu olduğunu biliyoruz. Ovasıyla yaylalarıyla, tarla ürünlerinden süs bitkilerine, fidancılıktan meyveciliğe kadar geniş bir üretim yelpazesinde, toprağına emek veren sahip çıkan çalışkan Ödemişli üreticilerimiz tüm zorlu şartlara rağmen üretime devam ediyor" dedi.

Ürün tanıtımı

Yerel yönetimlere de düşen görevİn temel belediye faaliyetlerinin yanında birlikte kalkınmayı sağlamak olduğunu hatırlatan Kaptan, "Bu noktada biz de İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile el ele Ödemişli üreticilerimiz için desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Üretimin sürekliliğini sağlarken ürünlerin değerini korumak, katma değerini artırmak, tanıtarak pazarlamasını kolaylaştırmak yönünde çalışmalarımızı yine kooperatiflerimiz, birliklerimiz ve odamızla birlikte üreticilerimiz için hayata geçireceğiz. Bugün de yine yöremizde önemli bir üretim merkezi olan Demirderemizin eriğini ve kirazını dört bir yana tanıtmak üzere bu güzel organizasyonda bir aradayız. Ürünlerimizi tanıtacak çalışmalarımız devam edecek. Festivallerimizi farklı ürünlerde de düzenleyip güçlendireceğiz, kalıcı hale gelmesini sağlayacağız. Bunun için ayrıca kooperatifçiliğe destek olacağız.Bu hafta sonu sınava giren tüm gençlerimize başarılar diliyorum.Tüm Babaların Babalar Günü kutlu olsun. Festivalin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şenlik kapsamında Komedi Dans Üçlüsü, Türk Halk Müziğinin sevilen isimlerinden Bahar Şahin ve Fatoş Kadıoğlu sahne aldı. izleyiciler türkülere ve oyunlara eşlik etti.