Denizli'de şarkılarla anma

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü dolayısıyla bir anma programı düzenledi.

Programda Denizi Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Gençlik ve Çocuk Korosu'nun oluşturduğu 350 kişilik dev kadro Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Sözümüzü yerine getirdik

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü her daim anmaya, anlamaya ve yaşatmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Osman Zolan, "Bir yıl önce söz vermiştik 'Bir dahaki 10 Kasım'da yeni salonumuzda olacağız, artık geniş salonlarda Atamızı anacağız' demiştik. O sözü de bugün yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İşte böyle eserlerle cumhuriyetimize sahip çıkmak gerekiyor. Atatürkümüzün göstermiş olduğu o muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak için karıncalar gibi çalışmak gerekiyor, gece gündüz koşmak gerekiyor" diye konuştu.