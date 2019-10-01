Denizli'de sezonun ilk oyunu Geç Kalanlar

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2019-2020 sezonunu yoğun bir katılım ile açtı.

Usta oyuncu Pervin Ünalp'in yazıp yönettiği Geç Kalanlar adlı oyun, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda tiyatroseverler ile buluştu.Yeni sezonun ilk oyununa Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda tiyatrosever katıldı. İlişkileri bitme noktasına gelen bir çiftin başından geçenleri ve çifti ayrılığa götüren sebepleri anlatan oyuna gelenler zaman zaman duygusal anlar yaşarken, oyunun sonunda oyuncuları alkış yağmuruna tuttu.

Yeni sezon oyunları

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezonda, 'Bir Delinin Hatıra Defteri', 'Kahvede Şenlik Var', 'Kamyon', 'Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını' '39 Basamak', 'Geç Kalanlar' 'Söz Sende', oyunlarını, Genç Denizli Tiyatro Kulübü ise, 'Dünyanın Ortasında Bir Yer', 'Kadın Hikayeleri', 'Tartuffe' 'Bir Ahi Zaman', Doğaçlama ve Skeç Fabrikası ve Kulaktan Kulağa adlı eserleri sahneye taşıyacak.