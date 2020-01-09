DEÜ'de tezli yüksek lisans ve doktora ile tezsiz yüksek lisansa başvurular başladı

İzmir tarihi ve tarihçiliğine büyük katkı sağlamış olan DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Bahar dönemi için tezli yüksek lisans ve doktora ile tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne devam ediyor.

DEÜ'de tezli yüksek lisans ve doktora ile tezsiz yüksek lisansa başvurular başladı
09 Ocak 2020 Perşembe 10:46

Birçok ünlü tarihçinin yetiştiği ve İzmir tarihiyle ilgili son derece nitelikli eserlerin kaleme alındığı Enstitü'nün programlarında; Osmanlıca başta olmak üzere, tarih araştırmacılarının gereksinim duyacağı temel donanımlar öğrencilere kazandırılıyor. Enstitü'de öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler, kent tarihinden biyografi çalışmalarına, siyasal tarihten uluslararası ilişkilere kadar geniş bir yelpazede akademik araştırmalar yapabilmektedir. 24 Ocak 2020 tarihine kadar başvuru süreci devam etmektedir detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://ataturkilkeleri.deu.edu.tr/duyurular/2019-2020-ogretim-yili-bahar-yariyili-lisansustu-programlar-acilacaktir-bilgi-icin-bkz/

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