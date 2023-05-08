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Devlet Tiyatroları'nın "Tek Kişilik Düet" oyunu Edirne'de sahnelenecek

Devlet Tiyatroları'nın
08 Mayıs 2023 Pazartesi 11:59

EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde "Tek Kişilik Düet" oyunu sanatseverlerle buluşacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları, Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki sahnede 2 perdelik oyunu sergileyecek.

Mithat Erdemli'nin yönettiği, Nur Yazar ve Mehmet Demiralp'in performans sergileyeceği oyun, 16, 17 ve 18 Mayıs'ta saat 20.00'de sahnelenecek.

Oyunda, MS hastalığına yakalanan usta bir keman virtüözü Stephane ile psikiyatrist Feldmann'ın hikayesi anlatılıyor.

Etiketler; #devlet tiyatroları #Kültür ve Turizm Bakanlığı #Tek Kişilik Düet
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