'Diğerkam' ile ödül aldı

Gültepe Nene Hatun Çok Programlı Anadolu Lisesi Radyo Televizyon Alanı öğrencisi Fatma Baran İyilik Olsun temalı liseler arası ulusal kısa film yarışmasında Diğerkam adlı filmiyle ikinci oldu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, İyilikte Yarışan Sınıflar Kampanyası'nın altıncı yılı dolayısıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 'İyilik Olsun' sloganıyla ulusal kısa film yarışması düzenledi. Ortaokul ve liseler arası düzenlenen yarışmada, Gültepe Nene Hatun Çok Programlı Anadolu Lisesi Radyo Televizyon Alanı öğrencisi Fatma Baran Diğerkam adlı filmiyle 48 eser arasından seçilerek ikinci oldu. Yarışmaya; kurmaca, belgesel, animasyon, deneysel, viral ve vlog türlerinde hazırlanan filmlerle katılım sağlandı. Çok sayıda video, yazar, senarist, yönetmen ve akademisyenlerden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Türkiye'nin farklı illerinden ve okullarından 10 aday finale adını yazdırdı.

Öğretmenlerine teşekkür

Diğerkam adli filmiyle ikincilik odulu alan Fatma Baran, Gültepe Nene Hatun Çok Programlı Anadolu Lisesi Radyo Televizyon Alanı 11. sınıf öğrencisi olarak filminde öğretmen emeğinin değerini, kişisel fayda gözetmeksizin iyilik yapmanın önemini anlatıyor. 7 çocuklu bir ailenin 5. çocuğu olan Fatma, kendinden büyük kardeşlerinin maddi sebepler nedeniyle okuyamadığını, ona yapılan en büyük iyiliğin kendine verilen okuma şansı olduğunu ve bu şansı en iyi şekilde değerlendirmek için çok çalıştığını, her zaman daha da çok çalışacağını, aynı zamanda film çekmeye, kendini sanatla ifade etmeye devam edeceğini söyleyerek ona destek olan öğretmenlerine çok teşekkür etti.