Dikili'de Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali başladı

36. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali’nin ilk günü “Büyük Zafer”in 100. Yıl dönümünde görkemli bir açılışa sahne oldu

Festivalin ilk gününde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel “İklim, Hukuk ve Doğa” konulu panelde aydınlatıcı görüşlerini vatandaşlarla paylaştılar.

Panel sonrasında Dikili Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 100. Yıl Zafer Korteji’ne binlerce vatandaş katıldı. Belediye Bandosu eşliğinde Bülent Ecevit Meydanı’ndan başlayıp 75. Yıl Parkı’nda kurulan festival alanına doğru gerçekleşen kortejde Dikilililer tek yürek oldu.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan destek mesajı

Bu yıl 36.’sı düzenlenen Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali’nin açılış konuşmaları CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz tarafından gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili, Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı, Veli Ağbaba, Ahmet Akın, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş destek ve tebrik mesajları gönderdi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu mesajında “Yöre insanını kaynaştıran, tanıştıran, kültür ve turizm gelişmesine katkı sağlayan bu güzel festivalin düzenlenmesinde emeği geçenleri selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

Dikili’de Yeni Türkü rüzgarı esti

Türkiye’nin sevilen grubu Yeni Türkü, hafızalardan silinmeyen şarkılarını seslendirdi. İzmir Marşı’nın da söylendiği konserde 75. Yıl Parkı’nı dolduran vatandaşlar unutulmayacak anlar yaşadı. Kültür ve sanat alanında önemli adımlar atan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz “Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı 30 Ağustos Zaferi’nin 100. Yıl dönümünü festival coşkusuyla kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz andan itibaren vermiş olduğumuz sözleri tutuyor ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Dikili’mizi kültür, sanat ve sporda marka kent yapmak için çabalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz hafta kent tarihinde bir ilk olan ‘1. Dikili Kitap Günleri’ni gerçekleştirdik. Bu hafta da 36. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali’mizi düzenliyoruz. Üç gün boyunca gerçekleşecek olan çeşitli etkinlikler, sergiler, tiyatro, belgesel gösterimleri, paneller ve konserler ile tüm gönüllere dokunuyoruz.” dedi.