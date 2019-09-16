Dikili'de Kurtuluş Coşkusu

Dikili Belediyesi tarafından, ilçenin kurtuluşunun 97. yılına özel gerçekleşen kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Kutlama coşkusuna Dikilililer yoğun katılım gösterdi.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak Dikili Atatürk Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleşti. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün çelenk sunumunun ardından folklör gösterileri ve araç konvoyu gerçekleşti.

Fener alayı ve konser

Kurtuluşa özel düzenlenen fener alayına Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve eşi Nesrin Kırgöz başta olmak üzere, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İZBETON Genel Müdürü Heval Şavaş Kaya ve binlerce Dikilili katıldı. Korteje katılanlar meşaleler eşliğinde Dikili Bülent Ecevit kavşağından Dikili Atatürk Meydanı'na kadar hep bir ağızdan "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" sözüyle yürüyüşünü gerçekleştirdi. Fener alayı sonrası gerçekleşen kurtuluş konserinde ise Esen Şeyda sahne aldı.

"Ata'nın izinde yürüyeceğiz"

Konser öncesi Atatürk Meydanı'nı dolduran kalabalığa seslenen Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, tarihte şanlı bir yere sahip olan 14 Eylül gününün iyi anlaşılması ve iyi benimsenmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Bugünleri bizlere emanet eden koca yürekli insanlar adına büyük bir sorumluluk yaşıyoruz. O gün tüm zorluklara rağmen, emperyalist güçlere karşı dimdik ayakta duran bir milletin torunları olarak, bugün ülkemiz üzerinde yaşanan oyunlara boyun eğmemeli ve 97 yıl önceki ruh ile dimdik ayakta durmalıyız. Gazi Paşa'nın dile getirdiği "Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yaşatacak ve koruyacak olan sizlersiniz" sözünü kendimize rehber almalı, çalışmalı, üretmeli ve geliştirmeliyiz. Bu kapsamda Dikili Belediyesi olarak, sanatıyla, bilimiyle, teknolojisiyle gelişmiş bir kent yaratarak, çağa ayak uyduran bir Dikili hedefimize hiç durmadan yürüyeceğiz" dedi.

"Aşkla çalışacağız"

Göreve geldiği andan itibaren tipik belediyecilik anlayışından farklı olarak çağın gereklerine uygun çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Başkan Kırgöz, aşkla çıktığı yolda geçmişinden aldığı güç ve inançla Dikili'nin her zaman yılmaz bekçisi olacağını ifade ederek, "Dikili'mizin gelişen vizyonu ve kalıcı misyonu için her türlü çabayı gösterirken, ilçemizin adını dünyaya duyuracak çalışmaları da hayata geçireceğiz.

Dokusuyla, kültürüyle, tarihiyle, gelişen çehresiyle, mutlu halkı ve esnafıyla tek yürek olarak, "Birlikte Dikili" diyerek aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Dikili'mize adından söz ettiren, kalıcı hizmetler sunacağız. Bilimin ışığında, teknolojinin yakın takipçisi olan, rotasını muasır medeniyetler seviyesine çevirmiş bir anlayışla çalışacağız, üreteceğiz.

Bizler kurtuluştan kuruluşa geçen bir gelenekten geliyoruz. Bu geleneğimizi nice uzun yıllar sürdürerek Dikili'miz için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.