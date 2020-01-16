Doğaltaşta 'Değişik' tasarımlar aranıyor

Türkiye'de doğal taş sektörünün geleceği için bir amiral gemisi olarak hizmet veren MARBLE İzmir Fuarı kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Genç Yaratıcı Fikirler Platformu – 'Değişik' Tasarım Yarışması, sektörü yeni tasarımları ile güçlendirecek özgün ve yenilikçi tasarımcılar arıyor.

Son başvuru tarihinin 27 Ocak'a uzatıldığı yarışmada üretilecek eserler, 1-4 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 26. MARBLE İzmir Fuarı'nda sergilenecek. Aralarından seçilecek en iyi 3 proje 'MARBLE En Değişik Tasarım Ödülü'nü almaya hak kazanacak. Doğal taş sektörünün en büyük küresel buluşmalarından biri olan MARBLE İzmir Fuarı, 1-4 Nisan tarihleri arasında kapılarını Fuar İzmir'den dünyaya açmaya hazırlanıyor. 26. Marble İzmir Fuarı bu yıl da çeşitliği ile uluslararası bir doğal taş sergisine dönüşen örnekleri, sektörü yakından ilgilendiren makineleri ve en yeni teknolojileri ile dünyayı İzmir'de buluşturacak. 650'den fazla renk ve dokusuyla dünya rezervlerinin yüzde 40'ını oluşturan Türk doğal taşının yanı sıra, farklı ülkelerin doğal taşlarının da sergilendiği MARBLE İzmir Fuarı, geçtiğimiz yıl çeyrek asırlık yaşını tamamladı. Değişen dünyada ticaret hacmini artırıp rotasını tasarıma çevirerek katma değeri yüksek ürünleri ön plana çıkarmaya başlayan Fuar, Türk doğal taşının dönüşümünü de beraberinde getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Fuar, Türk doğal taşının kalitesini, çeşitliliğini, dünya çapındaki kullanım alanlarını ve tasarım konusundaki yaratıcılığını gözler önüne serdi. Türkiye'nin dünyadaki marka yüzlerinden biri olan Fuar İzmir'in son yıllarda başlattığı tasarımda markalaşma hareketinin en önemli örneklerinden biri olan Genç Yaratıcı Fikirler Platformu ise geçtiğimiz yılın ardından büyük bir ivme kazanarak yoluna devam ediyor. "Değişik" temasıyla bu yıl üçüncü kez düzenlenen tasarım yarışması, yenilikçi firmalar ile genç tasarımcıları buluşturarak Türkiye'nin doğal taş sektörünü genç tasarımcıların yenilikçi fikirleri ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Katma değerli ürünler

Sektörü yeni tasarımlar ile güçlendirecek Genç Yaratıcı Fikirler Platformu, uluslararası pazarlarda yenilik yaratabilecek özgün tasarımları da teşvik ederek rekabet gücünü artıracak. Sektöründe yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine katkıda bulunacak platform, doğal taş kullanımının özendirilmesi için bu taşların üretilebilir ve ticarileştirilebilir özgün ürünler üretilmesini sağlayacak. Platform ayrıca, Türk doğal taşının ihraç ürünleri arasında marka değeri taşıyan mermer, traverten, granit, oniks, kireçtaşı, andezit, bazalt gibi taşların kullanımını da destekleyerek uluslararası pazara katma değeri yüksek ürünlerin üretimini teşvik edecek.

Uluslararası jüri

Başkanlığını İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Can Özcan'ın yaptığı jüride; Varşova Güzel Sanatlar Akademisi Bölüm Başkanı Prof. Michal Stefanowski, St. Petesburg Stieglitz Devlet Akademisi Sanat ve Tasarım – Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Ilia Palaguta, Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkan Vekili Dr. Öğr. Üyesi Tolga Benli, ETMK İzmir Şubesi Başkanı Öğr. Gör. Dr. Elif Kocabıyık, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Demet Binan, İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Koray Gelmez, Prof. Dr. Faruk Çalapkulu, Yeditepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşem G. Başar, Çizgi Mermer Kurucu Ortağı Remzi Boncuk, Mimar Metin Kılıç ve Tasarımcı Gökhan Karakuş yer alıyor.

Fuarda sergilenecekler

Firmalar tarafından üretilecek tasarımlar, 1 – 4 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 26. MARBLE İzmir Fuarı'nda sergilenecek. Üretilen tüm projelere 'MARBLE Değişik Tasarım Ödülü' olan özel tasarım plaket verilecek. Üretilen ürünler arasından seçilecek en iyi 3 proje ise "MARBLE En Değişik Tasarım Ödülü" almaya hak kazanacak. 'MARBLE İşbirliği Tasarım Ödülü' olan özel tasarım plaketi ise, firma ve tasarımcının özellikle üretim sürecine yansıyan iyi işbirlikleri göz önüne alınarak en fazla 2 projeye verilecek. Platform sonucunda, genç ve yaratıcı fikirler, doğal taşa yönelik proje ve tasarımlarını, sektörle işbirliği yaparak MARBLE İzmir Fuarı sırasında Fuar İzmir'de sergileme olanağı bulacak.