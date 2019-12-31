Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Mehmet Akif'i anma etkinliği

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Gitme Ey Yolcu-Beraber Oturup Ağlaşalım; Elemim Bir Yüreğin Karı Değir, Paylaşalım...' isimli tek kişilik tiyatro gösterisi, oyuncu ve yazar Ahmet Yenilmez tarafından sahnelendi

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenen 'Gitme Ey Yolcu' isimli tek kişilik tiyatro gösterisi, yazar ve oyuncu Ahmet Yenilmez tarafından sahnelendi. Üniversite mensuplarının yanı sıra vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, milli ve manevi değerlere her zaman sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu vesileyle Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve şükranla anıyor; usta oyuncumuza da gösterisi için teşekkür ediyoruz" dedi.

Milli ve manevi değerler

DEÜ Sabancı Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen ve üniversite mensupları ile vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, Milli Şairin hayatı ve eserleri Milli Mücadele Döneminden kesitler ile Cumhuriyet Döneminde yaşanan hatıralarla anlatıldı.

Etkinlik sonunda kısa bir konuşma yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, milli ve manevi değerleri taşıyan isimleri eserleriyle hatırlamanın önemli olduğuna dikkat çekerek, Mehmet Akif Ersoy'un da Milli Mücadele ruhunun anlaşılmasında gönüllerde her zaman ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Rektör Hotar, "Bu noktada; aziz milletimizin bağrından çıkmış çok değerli şahsiyetlerden biri olan ve Milli Mücadelemizin sembolü İstiklal Marşımızı kaleme alan büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u aramızdan ayrılışının 83. yıldönümünde rahmet ve şükranla bir kez daha anmak istedik. Çünkü milli duygularımızı teşkil eden isimleri, sembolleri ve duyguları hatırlamak, gelecek kuşaklarımız için büyük önem taşımaktaydı. Bu düşünceyle değerli sanatçımız Ahmet Yenilmez'in Gitme Ey Yolcu isimli tek kişilik tiyatro oyununu hem vatandaşlarımızla buluşturmak hem de büyük şairimizin bilinmeyen yönlerinin anlaşılmasını sağlamak istedik" dedi.

İlk sanat çalışması

Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı dönemi ve hayatını şiirsel bir dille anlatan sanatçı Ahmet Yenilmez ise izleyenlerden büyük beğeni toplayan tiyatro oyununun Türkiye'de büyük şairle ilgili hazırlanmış ilk sanat çalışması olduğunu kaydetti. Oyun sonrası Mehmet Akif Ersoy'un vefatından sonra ailesinin yaşadığı olayları da anlatan Yenilmez, "Evlatlarından Emin'in mezarı yok. Kimsesizler mezarlığına defnedildiği için mezar daha sonra yok olmuş. Küçük oğlu Tahir ise 2000'li yılların başında Üsküdar'da vefat etmiş. Yine alacaklılar tabutu kaldırtmıyor ama sonrasında Üsküdar Belediyesi borcunu ödüyor. Kızının biri Beyoğlu'nda oturduğu apartman dairesinin kirasını ödeyemediği için dışarı atılıyor ve 8. Cumhurbaşkanımız Merhum Turgut Özal aileye bir ev hediye ediyor" ifadesinde bulundu.

Kendi yazdığı şiirle defnediliyor

Mehmet Akif Ersoy'un cenaze törenine hiçbir devlet görevlisinin katılmadığını hatırlatan Yenilmez, "Pardon cenazeye katılan birkaç kişi var o da gelenleri fişlemek için görevli istihbarat elemanları... O günü, Tarkan'ın amcası Fethi Tevetlioğlu anısında şöyle anlatıyor: 'İstanbul Üniversitesi'nde talebe olduğum dönemde bir gün, 4 kişinin omzunda bir tabut gördüm. İster istemez mırıldandım, kim bu gariban? diye. Öndeki ihtiyar 'kim olacak İstiklal Marşının şairi Mehmet Akif Ersoy!' dediğinde dizlerimin bağı çözüldü ve olduğum yere yığıldım.' O gün, cenaze töreninde, tabutuna koyulmak üzere Konyalılar lokantasından bir Türk Bayrağı alınıyor ve Mehmet Akif Ersoy'un cenazesi olduğu dilden dile dolaşıyor. Ardından büyük bir kalabalık toplanıyor. Büyük şairin tabutu, Beyazıt'tan Edirnekapı'ya başlar üzerinde taşınıyor. Belki de dünyada ilk kez bir insan kendi yazdığı şiir okunarak defnediliyor" diye konuştu.