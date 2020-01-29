Don Kişot belgeseli İzmir'de

Almanya'da yaşayan İzmirli fotoğrafçı ve belgesel film yapımcısı Kerem Saltuk'un "Don Quixote is Everywhere" (Don Kişot Her Yerde) isimli filminin Türkiye'deki ilk gösterimi 3 Şubat günü İzmir'de yapılacak.

Don Kişot belgeseli İzmir'de
29 Ocak 2020 Çarşamba 11:40

Cervantes'in dünyaca ünlü romanı üzerine bir belgesel film hazırlamak için İspanya, Almanya ve İngiltere'de binlerce kilometrelik yolculuk yapan Saltuk bu ülkelerdeki çeşitli Don Kişot uzmanları, yazarlar ve sanatçılarla da röportajlar gerçekleştirdi. Cervantes'in Alcala de Henares kentinde doğduğu ev, Don Kişot romanına sahne olan La Mancha'daki yel değirmenleri ve Cervantes'in ölümünün 400'uncu yıl dönümü nedeniyle Madrid'te yapılan büyük sergi de bu filmde anlatılıyor. Yaşamını 8 yıldır Stuttgart'ta sürdüren Saltuk, 3 Şubat günü İzmir'deki belgesel gösterimine katılarak bu projesini nasıl gerçekleştirdiğini anlatacak ve film gösterimi sonrası izleyicierin sorularını yanıtlayacak. İngilizce, İspanyolca, Almanca ve Fransızca dillerindeki 45 dakikalık bu belgesel Türkçe altyazılı olarak 3 Şubat Pazartesi günü saat 19:00'da İzmir Türk-Amerikan Derneği salonunda ücretsiz izlenebilir.

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