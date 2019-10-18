Dönüşüm Saati'nin geliri LÖSEV'e

Sabri Sevgi'nin atık malzemelerden yaptığı saatler ile Cengizhan Ünlü'nün yağlı boya resimleri, hat ve tezhip çalışmalarından oluşan 'Dönüşüm Saati' adlı karma serginin geliri LÖSEV'e bağışlanacak.

Bornova Belediyesi, hem çevre duyarlılığı hem de yardımseverlik konusunda örnek olacak bir sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. Sabri Sevgi'nin atık malzemelerden yaptığı saatler ile Cengizhan Ünlü'nün yağlı boya resimleri, hat ve tezhip çalışmalarından oluşan 'Dönüşüm Saati' adlı karma sergi, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Sanatçının yanındayız

Hobi olarak başladığı saat tasarımında ilk sergisini açan Sabri Sevgi, kendisine bu imkanı sağlayan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a teşekkür ederek, "Oğlumu 11 yaşındayken lösemiden kaybetmiştik. Yaptığım çalışmaların satışından elde edeceğim geliri LÖSEV'e bağışlayacağım" dedi. Yağlı boya çalışmalarına Bornova Belediyesi'nin kurslarında başladığını belirten Cengizhan Ünlü ise serginin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Serginin açılışını sanatçılarla birlikte yapan Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kahya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözünü hatırlatarak, her zaman sanatçının yanında yer alacaklarını dile getirdi.